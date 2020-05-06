Все города и районы Узбекистана разделят по уровню опасности COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Власти Узбекистана постепенно начинают смягчать карантинные ограничения. Между тем делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Для этого глава республики Шавкат Мирзиёев предложил присвоить каждому региону и городу определенный уровень опасности.
"Министерству здравоохранения поручено определить совместно с хокимиятами уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять уровни карантина в зависимости от изменения ситуации на местах", — сообщает пресс-служба президента.
Какие уровни будут присвоены:
- "красный" (высокий уровень опасности);
- "желтый" (средний);
- "зеленый" (безопасно).
Данные уровни будут определены в зависимости от того, насколько высока вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте или регионе страны.
В качестве примера приводятся города Муйнак и Кунград, расположенные в Каракалпакстане. Там было зафиксировано 9 и 10 случаев заболевания COVID-19 соответственно.
Этим городам планируется присвоить "желтый" уровень опасности (средний), поскольку там инфекцию выявили у граждан, которые находились на карантине, среди населения случаев прямого заражения и передачи вируса не было зафиксировано.
Напомним: всего в Узбекистане выявлено 2 217 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 1 539 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.