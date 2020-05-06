Все города и районы Узбекистана разделят по уровню опасности COVID-19

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания рассмотрел вопрос определения регионов, в которых будут смягчены карантинные меры.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Власти Узбекистана постепенно начинают смягчать карантинные ограничения. Между тем делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Для этого глава республики Шавкат Мирзиёев предложил присвоить каждому региону и городу определенный уровень опасности.

"Министерству здравоохранения поручено определить совместно с хокимиятами уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять уровни карантина в зависимости от изменения ситуации на местах", — сообщает пресс-служба президента.

Какие уровни будут присвоены:

"красный" (высокий уровень опасности);

"желтый" (средний);

"зеленый" (безопасно).

Данные уровни будут определены в зависимости от того, насколько высока вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте или регионе страны.

В качестве примера приводятся города Муйнак и Кунград, расположенные в Каракалпакстане. Там было зафиксировано 9 и 10 случаев заболевания COVID-19 соответственно.

Этим городам планируется присвоить "желтый" уровень опасности (средний), поскольку там инфекцию выявили у граждан, которые находились на карантине, среди населения случаев прямого заражения и передачи вируса не было зафиксировано.

Напомним: всего в Узбекистане выявлено 2 217 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 1 539 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.