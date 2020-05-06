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Сотрудники ГАИ проверяют документы

Смертность на дорогах Узбекистана снизилась на 41%

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200506/14065031/Smertnost-na-dorogakh-Uzbekistana-sokratilas-na-41.html

В Главном управлении безопасности дорожного движения МВД республики озвучили статистику ДТП за март-апрель.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Из-за карантина по коронавирусу смертность на дорогах Узбекистана снизилась на 40 процентов, сообщили корреспонденту Sputnik в Главном управлении безопасности дорожного движения МВД республики. 

С 16 марта по 26 апреля на дорогах страны произошло 496 ДТП, тогда как за тот же период прошлого года — 836. В 2019-м погибли 228 человек, в этом — 138. Количество пострадавших уменьшилось на 44% — таковых 441 человек (в 2019 году — 787 человек).

Напомним, власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Автоматчик на посту ДПС в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С 30 апреля в республике начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.

В Узбекистане выявлено 2 217 заболевших, из них 1 547 пациентов выздоровели, десять умерли.

Теги:
статистика, МВД Узбекистана, Узбекистан, смерть



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