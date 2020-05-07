16:39 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Как пройдет акция "Бессмертный полк онлайн": пресс-конференция организаторов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
80320
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14071099/Kak-proydet-shestvie-Bessmertnyy-polk-onlayn-press-konferentsiya-organizatorov.html

Проект пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты — чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Организаторы Бессмертного полка в четверг расскажут, как пройдет онлайн-шествие. Sputnik проведет трансляцию пресс-конференции. Начало запланировано на 16.00 (18.00 по ташкентскому времени).

В пресс-конференции примут участие: 

  • Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
  • Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
  • Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк";
  • Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;
  • Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты — чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

© Sputnik / Владимир Трефилов
За неделю к акции "Бессмертный полк" присоединились более 600 тысяч человек
Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

Теги:
Акция "Бессмертный полк", Бессмертный полк, Великая Отечественная война, пресс-конференция, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться