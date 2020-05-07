Как пройдет акция "Бессмертный полк онлайн": пресс-конференция организаторов

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Организаторы Бессмертного полка в четверг расскажут, как пройдет онлайн-шествие. Sputnik проведет трансляцию пресс-конференции. Начало запланировано на 16.00 (18.00 по ташкентскому времени).
В пресс-конференции примут участие:
- Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
- Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
- Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк";
- Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;
- Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты — чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.
Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.
Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.