Как пройдет акция "Бессмертный полк онлайн": пресс-конференция организаторов

Проект пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты — чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Организаторы Бессмертного полка в четверг расскажут, как пройдет онлайн-шествие. Sputnik проведет трансляцию пресс-конференции. Начало запланировано на 16.00 (18.00 по ташкентскому времени).

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";

Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк";

Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;

Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Проект Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты — чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.