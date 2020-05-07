Более 170 узбекистанцев выписаны после карантина в Андижанской области

Граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители семи регионов страны.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Более 170 граждан Узбекистана, вернувшихся на родину из Кыргызстана, вышли с двухнедельного карантина, заражения COVID-19 у них не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РУз.

"После завершения 14-дневного карантинного периода <...> 175 граждан, которые въехали в страну из Кыргызской Республики через пограничный пост "Дустлик", были отпущены домой после проведения необходимых тестов на отсутствие инфекционного заболевания", — говорится в публикации.

Уточняется, что граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской областей и Каракалпакстана.

Около 130 человек уехали домой на специальных автомобилях, еще 48 были доставлены в регионы их проживания поездом.

Министерство транспорта Узбекистана 175 граждан вернулись домой после завершения карантинного периода

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

В Узбекистане выявлено 2 266 заболевших коронавирусом, из них 1 624 пациента выздоровели, десять умерли.