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175 граждан вернулись домой после завершения карантинного периода

Более 170 узбекистанцев выписаны после карантина в Андижанской области

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (440)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14077486/Bolee-170-uzbekistantsev-vypisany-posle-karantina-v-Andizhanskoy-oblasti.html

Граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители семи регионов страны.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Более 170 граждан Узбекистана, вернувшихся на родину из Кыргызстана, вышли с двухнедельного карантина, заражения COVID-19 у них не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РУз.

"После завершения 14-дневного карантинного периода <...> 175 граждан, которые въехали в страну из Кыргызской Республики через пограничный пост "Дустлик", были отпущены домой после проведения необходимых тестов на отсутствие инфекционного заболевания", — говорится в публикации.

Уточняется, что граждане находились на карантине в детском лагере "Богишамол" в Андижанском районе. Среди них были жители Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской областей и Каракалпакстана.

Около 130 человек уехали домой на специальных автомобилях, еще 48 были доставлены в регионы их проживания поездом.

175 граждан вернулись домой после завершения карантинного периода
Министерство транспорта Узбекистана
175 граждан вернулись домой после завершения карантинного периода

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

В Узбекистане выявлено 2 266 заболевших коронавирусом, из них 1 624 пациента выздоровели, десять умерли.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (440)
Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, Андижанская область, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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