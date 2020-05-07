В Минюсте разъяснили отличие между "красной", "желтой" и "зеленой" зонами

Данные уровни определены в зависимости от того, насколько высока вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте или регионе республики.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. С завтрашнего дня в Узбекистане начнет действовать система разделения городов и регионов по уровню опасности распространения COVID-19.

Напомним, что новый карантинный режим подразумевает введение трех уровней: "красный" (высокий уровень опасности), "желтый" (средний) и "зеленый" (безопасно).

На данный момент, Узбекистан разделен на следующие зоны:

Минюст Распределение зон в Узбекистане в зависимости от ситуации с COVID-19

Однако остается не ясным, что именно разрешено, а что запрещено в зависимости от зоны. Минюст дал разъяснение.

"Красная" зона

Самыми опасными в точки зрения распространения коронавируса являются регионы, которым присвоен красный "цвет опасности".

Таковыми являются: Республика Каракалпакстан, Андижанская, Наманганская, Ферганская, Самаркандская, Ташкентская, Бухарская и Сырдарьинская области.

Министерство юстиции "Красная" зона

В них все еще запрещена деятельность практически всех учреждений и предприятий за исключением некоторых необходимых. При данном режиме рекомендуется максимально соблюдать меры безопасности. Например, если гулять, то в непосредственной близости от дома и находясь на расстоянии от других людей. Также обязательно нужно носить средства индивидуальной защиты.

Гражданам рекомендуется работать дистанционно.

"Желтая" зона

Средний уровень опасности обозначен желтым цветом.

Министерство юстиции "Желтая" зона

Сюда власти отнесли Сурхандарьинскую, Хорезмскую области и город Ташкент. Здесь уже значительно расширен список учреждений и компаний, которым разрешено возобновить свою работу. Например, службам такси, салонов красоты, гостиниц и торговых центров.

Рекомендуется полное привлечение к работе сотрудников государственных органов и организаций.

"Зеленая" зона

Данный цвет означает, что регион является абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения COVID-19.

Министерство юстиции "Зеленая" зона

В эту группу вошли Навоийская, Джизакская и Кашкадарьинская области.

Здесь разрешено почти все. Единственное, что запрещается, это движение общественного транспорта (как и в других регионах).

Кроме того, пока будут закрыты вещевые рынки, спортивные залы, клубы, центры кальянов, компьютерных игр, спа- и массажные салоны.

Также запрещена деятельность образовательных учреждений и предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые).

И, разумеется, на время действия карантина не разрешается проводить какие-либо общественные мероприятия.