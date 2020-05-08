От хаоса и грязи к надежде и сплоченности: Сардоба приходит в себя после ЧС

Ровно неделю продолжается ликвидация последствий ЧП на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, где 1 мая прорвало дамбу. Как возвращается жизнь в пострадавшие районы, читайте в репортаже Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Главный вопрос для десятков тысяч сырдарьинцев — когда жизнь в Сардобе вернется в привычное русло, в прямом смысле слова, и можно ли там вообще оставаться после случившегося.

Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины. Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок. Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

Катастрофический пейзаж

Под водой оказались посевные площади, пострадал растительный покров, много мертвых животных. По словам экологов, также участвовавших в работе по выяснению всех обстоятельств ЧП и в подсчете убытков, некоторые участки подверглись сильной эрозии, но есть и такие площади, которые вполне могут использоваться для сельского хозяйства. По мнению специалистов, после ликвидации последствий ЧС предстоит провести подробный аудит и пересчитать кадастр таких земель.

Еще по дороге в зону бедствия мы обогнали несколько десятков фур, везущих в Сырдарью гуманитарную помощь, спецоборудование и стройматериалы для восстановления затопленных поселков.

Входная арка в одной из махаллей затопленного поселка © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище Sputnik / Дильшода Рахматова

Населенные пункты, пострадавшие от наводнения в Сырдарьинской области © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище Sputnik / Дильшода Рахматова

Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище Sputnik / Дильшода Рахматова 1 / 5 © Sputnik / Рамиз Бахтияров Входная арка в одной из махаллей затопленного поселка

Представшая перед нами картина поражает и удручает. Некоторые населенные пункты еще не освобождены от воды, вместо дорог – куски разбитого асфальта, а бетонные отбойники раскиданы, словно пластиковые кубики. Тут же работает спецтехника, чтобы восстановить транспортное сообщение. Работы не прекращаются даже ночью.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Стихия разрушила дороги и разметала бетонные отбойники

Некоторые строения практически полностью разрушены, те что покрепче – изрядно пострадали от воды и грязи. То тут, то там можно увидеть чьи-то личные вещи, вынесенные волной из домов. На затопленных сельских улицах торчат крыши автомобилей, застигнутых стихией.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Автомобиль "Мерседес", оказавшийся под водой в затопленном поселке

Спасатели на лодках продолжают исследовать пострадавшие районы – ищут людей, которые не успели или не смогли эвакуироваться, а также подбирают туши погибших животных, чтобы не допустить их разложения и заражения окружающей местности. Мимо нас проехал трактор с тележкой, забитой погибшим скотом. Утилизировать предстоит не менее 70 голов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Спасатели вывозят для утилизации туши погибших домашних животных

Там, где вода уже ушла, или ее успели откачать сотрудники МЧС, полным ходом идут восстановительные работы. Тщательно изучается состояние канализационных систем, водоочистных сооружений, мест захоронения. Постепенно возобновляется энерго- и газоснабжение. В регион уже доставлено несколько десятков трансформаторов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Для восстановления электроснабжения в пострадавшие районы доставлены новые трансформаторы

Отдельная работа — дезинфекция пострадавших территорий. Санобработке подвергаются уже осушенные и освобожденные от завалов жилые дома. Обеззараживают поселок Ахиллик Акалтынского района, населённые пункты Кургантепа и Сардоба одноименого района, а также поселок Балыкчилик в Мирзаабадском районе.

Sputnik / Дильшода Рахматова Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище

Смытое приданное и плов для спасателей

Сотрудники Нацгвардии, военные и спасатели продолжают уборку территорий от скопившегося мусора. Кроме того, они следят за тем, чтобы не возникало пожаров и других происшествий в местах временного размещения людей. Один из гвардейцев, встретившийся нам по пути, рассказал, что приехал сюда сразу после катастрофы. В разборе завалов и восстановлении жилья помогают и вернувшиеся в родные края после эвакуации местные жители. Они ищут уцелевшие вещи, а также вместе с рабочими восстанавливают стены, перекрывают крыши домов.

Большинство сардобинцев рассказали, что катастрофа застала их врасплох. Жительница одного из прибрежных поселков Дильбар-опа уже на третий день вернулась домой за документами. С тех пор не покидает своего жилища — она готовит и кормит тех, кто пришел на помощь местным жителям.

Sputnik / Дильшода Рахматова Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище

Женщина вспоминает, что ранним утром 1 мая их разбудили громкоговорители, оповещающие о ЧС. Людей призвали срочно покинуть свои дома. Дильбар-опа, не представлявшая тогда масштабы бедствия, не взяла с собой даже документов.

Sputnik / Дильшода Рахматова Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище

"Мы дочку уже сосватали и приданое приготовили. Возвратившись сюда на третий день, увидели, что все вещи были подтоплены и в грязи. Все придется просто выкинуть… Особенно жалко книги…", — признается она, с трудом сдерживая слезы.

Справившись с эмоциями, хозяйка попыталась улыбнуться и тут же гостеприимно пригласила на плов. Люди, даже лишившись в одночасье почти всего имущества, не потеряли главное — человечности.

Sputnik / Дильшода Рахматова Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище

Несмотря на потери, трагедия на Сардобе не посеяли страх у Дильбар-опа и ее супруга. Они не намерены покидать родные края — напротив, сельчане ждут, когда в сюда вернется полноценная жизнь.

"Президент же сказал, что все наладится, — мы ему верим. Значит, этому суждено было случиться. Ничего, переживем", — сказала хозяйка дома, провожая нас на пороге.

Сплоченность и вера в жизнь

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Пожарные откачивают воду из подтопленных районов в Сырдарьинской области

Трагедия на Сардобе перевернула с ног на голову привычный быт сырдарьинцев. Но этот случай в каком-то смысле перезагрузил общество. Внезапная катастрофа сплотила нацию вокруг общей беды. В социальных сетях сформировались группы под названием "Сардоба-хашар".

Работы по восстановлению дамбы, жилых домов и транспортной инфраструктуры идут круглосуточно. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично контролирует ситуацию и ежедневно проводит оперативные совещания. Дважды он побывал непосредственно на месте трагедии, где встречался с местными жителями для решения их вопросов. Регион получает всю необходимую помощь. Даже в пострадавший от стихии Казахстан направлены спасатели и спецтехника для ликвидации последствий наводнения.

Добровольцы из разных уголков Узбекистана спешат на помощь соотечественникам или сами отправляются на восстановление поселков. Люди пишут и звонят, чтоб узнать, что можно сделать, где принимают помощь, куда перечислить средства, кого нужно приютить на время восстановительных работ. В первый же день после трагедии узбекистанцы самоорганизовались и по зову сердца стали приносить для пострадавших продукты питания, одежду, теплые вещи, товары первой необходимости и средства гигиены.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Восстановление дороги, пострадавшей из-за наводнения в Сырдарьинской области

Впереди еще много работы и трудностей, кому-то предстоит начать жизнь почти с нуля. Но вода схлынет, а человеческая доброта и поддержка останутся — в памяти людей, в восстановленных домах, дорогах и мостах.