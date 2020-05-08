От хаоса и грязи к надежде и сплоченности: Сардоба приходит в себя после ЧС

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Главный вопрос для десятков тысяч сырдарьинцев — когда жизнь в Сардобе вернется в привычное русло, в прямом смысле слова, и можно ли там вообще оставаться после случившегося.
Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины. Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок. Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.
Катастрофический пейзаж
Еще по дороге в зону бедствия мы обогнали несколько десятков фур, везущих в Сырдарью гуманитарную помощь, спецоборудование и стройматериалы для восстановления затопленных поселков.
- Входная арка в одной из махаллей затопленного поселка© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Последствия прорыва на Сардобинском водохранилищеSputnik / Дильшода Рахматова
- Населенные пункты, пострадавшие от наводнения в Сырдарьинской области© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Последствия прорыва на Сардобинском водохранилищеSputnik / Дильшода Рахматова
- Последствия прорыва на Сардобинском водохранилищеSputnik / Дильшода Рахматова
Представшая перед нами картина поражает и удручает. Некоторые населенные пункты еще не освобождены от воды, вместо дорог – куски разбитого асфальта, а бетонные отбойники раскиданы, словно пластиковые кубики. Тут же работает спецтехника, чтобы восстановить транспортное сообщение. Работы не прекращаются даже ночью.
Некоторые строения практически полностью разрушены, те что покрепче – изрядно пострадали от воды и грязи. То тут, то там можно увидеть чьи-то личные вещи, вынесенные волной из домов. На затопленных сельских улицах торчат крыши автомобилей, застигнутых стихией.
Спасатели на лодках продолжают исследовать пострадавшие районы – ищут людей, которые не успели или не смогли эвакуироваться, а также подбирают туши погибших животных, чтобы не допустить их разложения и заражения окружающей местности. Мимо нас проехал трактор с тележкой, забитой погибшим скотом. Утилизировать предстоит не менее 70 голов.
Там, где вода уже ушла, или ее успели откачать сотрудники МЧС, полным ходом идут восстановительные работы. Тщательно изучается состояние канализационных систем, водоочистных сооружений, мест захоронения. Постепенно возобновляется энерго- и газоснабжение. В регион уже доставлено несколько десятков трансформаторов.
Смытое приданное и плов для спасателей
Большинство сардобинцев рассказали, что катастрофа застала их врасплох. Жительница одного из прибрежных поселков Дильбар-опа уже на третий день вернулась домой за документами. С тех пор не покидает своего жилища — она готовит и кормит тех, кто пришел на помощь местным жителям.
Женщина вспоминает, что ранним утром 1 мая их разбудили громкоговорители, оповещающие о ЧС. Людей призвали срочно покинуть свои дома. Дильбар-опа, не представлявшая тогда масштабы бедствия, не взяла с собой даже документов.
"Мы дочку уже сосватали и приданое приготовили. Возвратившись сюда на третий день, увидели, что все вещи были подтоплены и в грязи. Все придется просто выкинуть… Особенно жалко книги…", — признается она, с трудом сдерживая слезы.
Справившись с эмоциями, хозяйка попыталась улыбнуться и тут же гостеприимно пригласила на плов. Люди, даже лишившись в одночасье почти всего имущества, не потеряли главное — человечности.
Несмотря на потери, трагедия на Сардобе не посеяли страх у Дильбар-опа и ее супруга. Они не намерены покидать родные края — напротив, сельчане ждут, когда в сюда вернется полноценная жизнь.
"Президент же сказал, что все наладится, — мы ему верим. Значит, этому суждено было случиться. Ничего, переживем", — сказала хозяйка дома, провожая нас на пороге.
Сплоченность и вера в жизнь
Трагедия на Сардобе перевернула с ног на голову привычный быт сырдарьинцев. Но этот случай в каком-то смысле перезагрузил общество. Внезапная катастрофа сплотила нацию вокруг общей беды. В социальных сетях сформировались группы под названием "Сардоба-хашар".