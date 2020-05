Канадские медики поделились опытом лечения COVID-19 с узбекскими коллегами

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Особенности лечения больных с коронавирусной инфекцией обсудили на онлайн-вебинаре представители Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана и клиники из Канады Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

Участие в дискуссии принял профессор департамента медицины в университете Оттавы, старший преподаватель данной клиники Пьер Кардинал.

Председатель Национальной палаты Ровшан Изамов поблагодарил канадских партнеров за желание поделиться опытом борьбы с пандемией.

С узбекской стороны в вебинаре приняли участие заведующий операционно-анестезиологическим отделением Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Иван Фокин, врач-нейрохирург и руководитель отдела инноваций Республиканского научного центра нейрохирургии Равшан Юлдашев. В формате видео-конференц-связи участниками вебинара стали более 50 врачей из регионов Узбекистана.

Пьер Кардинал поделился опытом ведения пациентов с COVID-19 в отделе реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Профессор отметил, что для этой пандемии характерны два основных фенотипа COVID-19-ассоциированной пневмонии, что не встречалось до сих пор.

"До сих пор я не видел такой пневмонии, как при COVID-19", - отметил спикер. Так, одной из особенностей является то, что при достаточно сильных показателях гипоксемии некоторые пациенты могут дышать самостоятельно и чувствовать себя достаточно хорошо. Также у больных наблюдается выраженная одышка.

Специалисты обсудили множество вопросов, вебинар позволил показать свежий опыт лечения больных с COVID-19, обменяться мнениями специалистам разных стран.

Национальной палатой будет продолжен цикл таких вебинаров, в том числе с партнерами из разных стран. Записи встреч станут доступны и для широкого ознакомления всех заинтересованных.

Пьер Кардинал также является основателем CRI - Образовательной сети интенсивной терапии, цель которой - улучшение качества медицинской помощи и безопасности пациентов посредством образовательных мероприятий.