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Медик в защитном костюме. Иллюстративное фото.

Канадские медики поделились опытом лечения COVID-19 с узбекскими коллегами

© Flickr / DFID - UK Department for International Development
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (443)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200508/14083902/Kanadskie-mediki-podelilis-opytom-lecheniya-COVID-19-s-uzbekskimi-kollegami.html

Вебинар позволил показать свежий опыт лечения больных с COVID-19, обменяться мнениями специалистам разных стран.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Особенности лечения больных с коронавирусной инфекцией обсудили на онлайн-вебинаре представители Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана и клиники из Канады Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

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Участие в дискуссии принял профессор департамента медицины в университете Оттавы, старший преподаватель данной клиники Пьер Кардинал.

Председатель Национальной палаты Ровшан Изамов поблагодарил канадских партнеров за желание поделиться опытом борьбы с пандемией.

С узбекской стороны в вебинаре приняли участие заведующий операционно-анестезиологическим отделением Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Иван Фокин, врач-нейрохирург и руководитель отдела инноваций Республиканского научного центра нейрохирургии Равшан Юлдашев. В формате видео-конференц-связи участниками вебинара стали более 50 врачей из регионов Узбекистана.

Пьер Кардинал поделился опытом ведения пациентов с COVID-19 в отделе реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Профессор отметил, что для этой пандемии характерны два основных фенотипа COVID-19-ассоциированной пневмонии, что не встречалось до сих пор.

"До сих пор я не видел такой пневмонии, как при COVID-19", - отметил спикер. Так, одной из особенностей является то, что при достаточно сильных показателях гипоксемии некоторые пациенты могут дышать самостоятельно и чувствовать себя достаточно хорошо. Также у больных наблюдается выраженная одышка. 

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Специалисты обсудили множество вопросов, вебинар позволил показать свежий опыт лечения больных с COVID-19, обменяться мнениями специалистам разных стран.

Национальной палатой будет продолжен цикл таких вебинаров, в том числе с партнерами из разных стран. Записи встреч станут доступны и для широкого ознакомления всех заинтересованных.

Пьер Кардинал также является основателем CRI - Образовательной сети интенсивной терапии, цель которой - улучшение качества медицинской помощи и безопасности пациентов посредством образовательных мероприятий.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (443)
Теги:
обмен опытом, видеоконференцсвязь, Узбекистан, Канада, здравоохранение, Инновации, медицинское обследование, Медицина



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