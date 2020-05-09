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Узбекистанцы победили в конкурсе Covid-19 Challenge с проектом "Умная маска"

© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14091902/Uzbekistantsy-pobedili-v-konkurse-Covid-19-Challenge-s-proektom-Umnaya-maska.html

"Умная маска" оснащена специальными датчиками, реагирующими на повышенную температуру, кашель, затрудненное дыхание и количество кислорода в крови.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Студенты Университета Инха в Ташкенте Достон Мардиев и Азиза Абдурахманова победили на конкурсе Covid-19 Challenge 2020 со  своей разработкой "Умная маска", сообщает пресс-служба.

Данный конкурс включал в себя поиск инновационных инструментов и решений для смягчения последствий пандемии.

По итогам отбора организаторы выбрали по три участника в каждой из категорий. 

Победителями конкурса стали 5 проектов:

1. "Карта жизни" — площадка для связи волонтеров и нуждающихся в помощи.

2. Birdamlik ("Солидарность") — проект в виде веб-страницы и связанного с ней Telegram-бота, для сбора заявок от нуждающихся людей.

Мобильный телефон
© Foto : axelle b
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3. Онлайн-школа Human House создана для проведения лекции по архитектуре, традициям и прикладному искусству Узбекистана.

4. Платформа cambridgeonline.uz – B2B продукт, позволяющий образовательным учреждениям и репетиторам без опыта в технологиях проводить уроки онлайн в tas-ix.

5. "Умная маска" оснащена специальными датчиками, реагирующими на повышенную температуру, кашель, затрудненное дыхание и количество кислорода в крови. Посредством мобильного приложения полученные данные сравниваются с симптомами Covid-19 и других инфекционных заболеваний с помощью специального алгоритма.

Узбекистанцы победили в конкурсе Covid-19 Challenge с проектом Умная маска
Университет Инха
Узбекистанцы победили в конкурсе Covid-19 Challenge с проектом "Умная маска"

По итогам, победители Covid-19 Challenge 2020 получат финансы на реализацию своих проектов, поддержку со стороны организаторов конкурса, а также техническое сопровождение от менторов для содействия в полной реализации проектов.

Руководитель Университета Инха в Ташкенте Музаффар Джалалов поздравил студентов с победой в столь важном конкурсе и обещал содействовать и поддерживать молодых разработчиков во всех начинаниях.

Теги:
университет Инха, коронавирус, технологии, IT-технологии, стартап, Узбекистан, Узбекистан



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