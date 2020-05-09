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Песня День Победы впервые прозвучала на узбекском языке- видео

Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке- видео

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14093659/Pesnya-Den-Pobedy-vpervye-prozvuchala-na-uzbekskom-yazyke--video.html

Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Представительство Россотрудничества в Узбекистане подготовило видеоверсию праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы. Трансляция концерта началась в 11.00 (9.00 мск) на страницах представительства в соцсетях.

Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.

"Несмотря на сложившиеся условия, когда у нас нет возможности пригласить зрителей в концертный зал, мы постарались донести до вас праздничное настроение и отметить великую дату 75-летия нашей общей Победы", - говорится в сообщении.

Напомним, девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отмечает важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (247)
Теги:
песня, музыкант, музыка, видеоролик, Видео, День Победы, День победы, Россия, Россия, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, 9 Мая, 9 мая



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