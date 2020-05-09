Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке- видео

Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Представительство Россотрудничества в Узбекистане подготовило видеоверсию праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы. Трансляция концерта началась в 11.00 (9.00 мск) на страницах представительства в соцсетях.

Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.

"Несмотря на сложившиеся условия, когда у нас нет возможности пригласить зрителей в концертный зал, мы постарались донести до вас праздничное настроение и отметить великую дату 75-летия нашей общей Победы", - говорится в сообщении.

Напомним, девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отмечает важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований.