Никто не забыт: посол РФ почтил память павших героев Великой Отечественной

В Ташкенте, несмотря на усиленные карантинные меры и проливной дождь, состоялась церемония возложения цветов на мемориальном Волгоградском кладбище. Участие в мероприятии приняли лишь сотрудники дипломатического корпуса РФ.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев возложил цветы в мемориальном комплексе "Братские могилы". Дипломат поздравил всех соотечественников, а также жителей республики со светлым праздником Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Тюрденева, в Узбекистане в последние годы День Памяти и почестей отмечают широко и торжественно, но в этот раз массовые мероприятия пришлось отменить, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Возложение цветов сотрудниками посольства РФ в Узбекистане

Глава дипмиссии, несмотря на проливной дождь, принял участие в церемонии возложения цветов и почтил память героев, отдавших жизни за общую Победу над фашизмом.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Возложение цветов сотрудниками посольства РФ в Узбекистане

Посол подчеркнул, что даже в это непростое время, когда действует строгий карантин, и в России, и в Узбекистане проходят масштабные мероприятия, посвященные 75-летию Победы. В частности, организовано грандиозное онлайн-шествие "Бессмертного полка", проходят онлайн-конкурсы рисунков и стихов о войне, а также 9 мая Россотрудничество подготовило трансляцию концерта для ветеранов.