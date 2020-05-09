В Ташкенте открывается Британский университет менеджмента

Главные темы

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" Глава государства посетил Парк Победы, созданный в столице в честь этой славной даты, и возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости". 437

"Нас объединяют общие надежды": Путин выступил с обращением в честь 9 Мая Президент пообещал, что 75-летие Победы, которое в этом году в России отмечается в усеченном формате, в будущем будет широко отпраздновано. 174