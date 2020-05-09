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Учебный процесс

В Ташкенте открывается Британский университет менеджмента

© Sputnik / Виталий Безруких
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14095780/V-Tashkente-otkryvaetsya-Britanskiy-universitet-menedzhmenta.html

Обучение в университете осуществляется на основе существующих форм обучения в Узбекистане, а также на платно-контрактной основе на английском языке.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Ташкенте откроется Британский университет менеджмента, сообщает Минюст.

Образовательная деятельность в Университете начинается с 2020/2021 учебного года.

Обучение в университете осуществляется на основе существующих форм обучения в Узбекистане, а также на платно-контрактной основе на английском языке.

На начальном этапе обучения в Университете студенты принимаются по следующим направлениям обучения бакалавриата:

- Управление проектами;

-Логистика и управление цепочками поставок;

- Предпринимательство и инновации;

- Международная электронная коммерция;

- Цифровая экономика.

Выпускникам выдается диплом установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

 

Теги:
Образование, университеты, Университет, Великобритания, Великобритания, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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