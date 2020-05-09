В Ташкенте открывается Британский университет менеджмента

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Ташкенте откроется Британский университет менеджмента, сообщает Минюст.
Образовательная деятельность в Университете начинается с 2020/2021 учебного года.
Обучение в университете осуществляется на основе существующих форм обучения в Узбекистане, а также на платно-контрактной основе на английском языке.
На начальном этапе обучения в Университете студенты принимаются по следующим направлениям обучения бакалавриата:
- Управление проектами;
-Логистика и управление цепочками поставок;
- Предпринимательство и инновации;
- Международная электронная коммерция;
- Цифровая экономика.
Выпускникам выдается диплом установленного образца, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.