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Ветераны войны на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым

"Мысленно обнимая вас всех": Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
31110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14097079/Myslenno-obnimaya-vas-vsekh-Shavkat-Mirziev-pozdravil-veteranov-s-prazdnikom.html

В этом году из-за карантинного режима большая часть ветеранов войны и труда отмечают праздник дома. Они смотрели сегодняшнюю церемонию в прямом эфире по телевизору.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Сегодня в амфитеатре Парка Победы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 9 мая – Дню памяти и почестей. В церемонии приняли участие ветераны войны и труда, представители государственных и общественных организаций, военнослужащие, пишет пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил всех ветеранов и народ Узбекистана с Днем памяти и почестей и 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

"В этот праздничный день мы прежде всего склоняем голову перед светлой памятью наших соотечественников, отдавших жизнь за Родину. С чувством безграничной благодарности и скорби мы вспоминаем имена тысяч участников войны и трудового фронта, наших смелых и отважных отцов и дедов, стойких и терпеливых матерей и бабушек – всех узбекистанцев разных национальностей, внесших вклад в Великую Победу", - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

В этом году из-за карантинного режима большая часть ветеранов войны и труда отмечают праздник дома. Они смотрели сегодняшнюю церемонию в прямом эфире по телевизору.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

"Мысленно обнимая всех вас, уважаемые ветераны, выражаю вам огромную благодарность за мужество и преданность Родине, за ваш подвиг во имя сегодняшней мирной, свободной и благополучной жизни. Мы видим в вас мудрых наставников, пользующихся большим уважением и авторитетом в обществе, дорожим вашими советами, богатым жизненным опытом. Мы гордимся каждым из вас, вы являетесь для нас образцом беззаветного служения Родине, и так будет всегда. Присущие вам смелость и отвага, самоотверженность – неиссякаемый источник силы и энергии, пример в преодолении многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в жизни", - отметил президент.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

Глава государства тепло поприветствовал каждого из присутствующих на мероприятии ветеранов войны и труда, пообщался с ними. Он пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ветераны в своих молитвах попросили у Всевышнего мира и процветания стране.

Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

Мероприятие транслировалось по видеосвязи участникам праздника в Республике Каракалпакстан и областных центрах, военных округах.

 

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
Теги:
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