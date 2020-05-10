В день Победы в Узбекистане ощущались подземные толчки

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В день Великой Победы жители некоторых районов Узбекистана ощутили движение земной коры.
Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что 9 мая в 20.36 по ташкентскому времени (18.36 по мск) на территории Китая произошло землетрясение.
"09.05.2020 г. в 20:36 по Ташкентскому времени (09.05.2020 г. в 15:36 по Гринвичу) произошло землетрясение в Китаее. Координаты: 40,52 градуса северной широты; 77,64 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении.
Магнитуда землетрясения составила М=5,4, глубина h=189 километров.
Землетрясение произошло на расстоянии 713 километров к юго-востоку от Ташкента.
Сила подземных толчков на территории республики составила:
- Наманган: 505 километров, 2 балла;
- Андижан: 448 километров, 2 балла;
- Фергана: 496 километров, 2 балла.
О повреждении зданий и строений не сообщается.