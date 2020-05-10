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Работа сейсмографа

В день Победы в Узбекистане ощущались подземные толчки

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200510/14101242/V-den-Pobedy-v-Uzbekistane-oschuschalis-podzemnye-tolchki.html

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 189 км. Расстояние от Ташкента — 713 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В день Великой Победы жители некоторых районов Узбекистана ощутили движение земной коры.

Республиканский Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что 9 мая в 20.36 по ташкентскому времени (18.36 по мск) на территории Китая произошло землетрясение.

"09.05.2020 г. в 20:36 по Ташкентскому времени (09.05.2020 г. в 15:36 по Гринвичу) произошло землетрясение в Китаее. Координаты: 40,52 градуса северной широты; 77,64 градуса восточной долготы", — говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила М=5,4, глубина h=189 километров.

Землетрясение произошло на расстоянии 713 километров к юго-востоку от Ташкента.

Сила подземных толчков на территории республики составила:

  • Наманган: 505 километров, 2 балла;
  • Андижан: 448 километров, 2 балла;
  • Фергана: 496 километров, 2 балла.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Теги:
Узбекистан, Китай, землетрясение



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