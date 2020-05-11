Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В ГУВД Ташкента объяснили, почему неожиданно заработал ресторан Qanotchi в то время, как весь город находится на карантине.
Отмечается, что заведение было открыто в качестве эксперимента.
"Это нужно для того, чтобы выработать порядок мер, согласно которым поэтапно будут открываться заведения столицы. На данный момент эксперимент завершен, заведение закрыто", - говорится в сообщении.
В рамках данного эксперимента администрация ресторана за свой счет оборудовали зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм.
В частности, в помещении была проведена дезинфекция, на входе установлены специальные рамки, на всех столиках установлены ограничительные барьеры.
Детальный фото и видеоотчет были предоставлены специальной комиссии. Она, в свою очередь, вынесет свое решение, на основании которого будет определен порядок запуска заведений общепита после снятия в республике карантина.