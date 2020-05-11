Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД

Это был эксперимент. По совместному заключению СЭС, ГУВД и столичного хокимията будет разработан план мер, а также регламент открытия точек общественного питания города после снятия карантина.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В ГУВД Ташкента объяснили, почему неожиданно заработал ресторан Qanotchi в то время, как весь город находится на карантине.

Отмечается, что заведение было открыто в качестве эксперимента.

Facebook / Qanotchi Ресторан Qanotchi

"Это нужно для того, чтобы выработать порядок мер, согласно которым поэтапно будут открываться заведения столицы. На данный момент эксперимент завершен, заведение закрыто", - говорится в сообщении.

В рамках данного эксперимента администрация ресторана за свой счет оборудовали зал с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Facebook / Qanotchi Ресторан Qanotchi

В частности, в помещении была проведена дезинфекция, на входе установлены специальные рамки, на всех столиках установлены ограничительные барьеры.

Facebook / Qanotchi Ресторан Qanotchi

Детальный фото и видеоотчет были предоставлены специальной комиссии. Она, в свою очередь, вынесет свое решение, на основании которого будет определен порядок запуска заведений общепита после снятия в республике карантина.