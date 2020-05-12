На Узбекистан снова надвигаются грозы и ливни

В отдельных районах республики возможно выпадение града и порывы ветра до 23-28 м/с. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. В Узбекистан надвигаются дожди, град и усиление ветра, сообщает Узгидромет.

"12-14 мая временами пройдут дожди, 13-14 мая местами возможны сильные, грозы", - говорится в информации.

В отдельных районах республики возможно выпадение града, также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

Напомним, еще в начале мая в Узбекистан пришли ливни и грозы. На территорию страны через Туркменистан была вынесена влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.