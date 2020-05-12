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Город после сильного дождя

На Узбекистан снова надвигаются грозы и ливни

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14110220/Na-Uzbekistan-snova-nadvigayutsya-grozy-i-livni.html

В отдельных районах республики возможно выпадение града и порывы ветра до 23-28 м/с. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. В Узбекистан надвигаются дожди, град и усиление ветра, сообщает Узгидромет.

"12-14 мая временами пройдут дожди, 13-14 мая местами возможны сильные, грозы", - говорится в информации.

В отдельных районах республики возможно выпадение града, также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

Напомним, еще в начале мая в Узбекистан пришли ливни и грозы. На территорию страны через Туркменистан была вынесена влажная воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря.

Теги:
град, гроза, дожди, дождь, погода, Узбекистан, Узбекистан



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