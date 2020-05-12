Узбекистан не признает зарубежные сертификаты об отсутствии COVID-19

Любой человек может заразиться этой инфекцией уже после обследования или по пути на родину, отметил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекистан не признает сертификаты об отсутствии коронавируса, выдаваемые за рубежом, при въезде в страну, заявил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмат Отабеков.

"Свидетельства и сертификаты об (отсутствии) коронавируса, выданные за границей, не признаются", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге.

По его словам, любой человек может заразиться этой инфекцией уже после обследования или по пути на родину.

Сейчас в республике для определения коронавируса используются четыре вида тест-систем — из Китая (два вида), России и Германии, напомнил главный государственный санитарный инспектор.

"Уровень их чувствительности 100%", — добавил он.

Напомним, первый в стране случай заражения COVID-19 был зафиксирован в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 509. Выздоровели 1 988 пациентов, скончались — десять.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из Шарджи, Минска, Дели и Сеула вернулись более 800 соотечественников. Все они помещены на 14-дневный карантин.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет о вывозе 11 тысяч граждан Узбекистана из России, Турции ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.