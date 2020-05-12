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Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту

Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

© Sputnik / Роман Пятаков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (454)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14111564/Obyavlen-poryadok-registratsii-charternykh-reysov-iz-Rossii-v-Uzbekistan.html

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Стали известны подробности регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан, сообщают в пресс-службе.

"Граждане Узбекистана в России должны сначала зарегистрироваться на чартерные рейсы и ждать своей очереди. При организации чартерного рейса сотрудники посольства поочередно связываются с каждым гражданином", - говорится в информации.

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

Граждане могут зарегистрироваться на чартерные рейсы в трех разных режимах:

- путем заполнения регистрационной формы на чартерные рейсы;

- по адресу редакции: 100105, Ташкент, ул. Таллимаржон, 6. Ответственный редактор: Абдуғани Абдураҳмонов;

 - позвонив в консульские учреждения Узбекистана в России по телефону.

Контакт-центр: +7 499 230-00-76; +7 499 238-36-20.

Номера оперативного штаба консульства: +79778061677; +79778061274; +79778061655; +79778061273.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (454)
Теги:
Карантин, коронавирус, прямой рейс, новый рейс, рейс, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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