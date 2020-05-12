Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Стали известны подробности регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан, сообщают в пресс-службе.

"Граждане Узбекистана в России должны сначала зарегистрироваться на чартерные рейсы и ждать своей очереди. При организации чартерного рейса сотрудники посольства поочередно связываются с каждым гражданином", - говорится в информации.

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

Граждане могут зарегистрироваться на чартерные рейсы в трех разных режимах:

- путем заполнения регистрационной формы на чартерные рейсы;

- по адресу редакции: 100105, Ташкент, ул. Таллимаржон, 6. Ответственный редактор: Абдуғани Абдураҳмонов;

- позвонив в консульские учреждения Узбекистана в России по телефону.

Контакт-центр: +7 499 230-00-76; +7 499 238-36-20.

Номера оперативного штаба консульства: +79778061677; +79778061274; +79778061655; +79778061273.