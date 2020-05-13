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Представители Узбекистана и стран ЕАЭС обсудили борьбу с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14119342/Predstaviteli-Uzbekistana-i-stran-EAES-obsudili-borbu-s-COVID-19.html

Роспотребнадзор рассказал участникам мероприятия о разработанных по поручению президента и правительства РФ рекомендациях и ключевых для снятия ограничений на фоне коронавируса показателях.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудил меры по борьбе с коронавирусом в странах объединения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заседание прошло 12 мая в режиме видеоконференции под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой. К обсуждению пригласили также представителей Узбекистана.

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"Реализацию странами Евразийского экономического союза противоэпидемических мероприятий по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и действия по выходу из текущих режимов ограничений рассмотрели на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет)", — говорится в публикации.

Участники совета обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в странах союза. На заседании было подчеркнуто, что в России и других странах выявляется много случаев бессимптомного протекания заболевания коронавирусом.

"Данный факт говорит о хорошей работе санитарно-эпидемиологических служб стран союза и об увеличении охвата населения тестированием на COVID-19", — добавили в пресс-службе.

Роспотребнадзор рассказал участникам мероприятия о разработанных по поручению президента и правительства РФ рекомендациях и ключевых для снятия ограничений на фоне коронавируса показателях.

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Страны ЕАЭС и Узбекистан представили свои критерии снятия ограничений. В целом подходы в странах объединяет этапность, дифференцирование и регулярная оценка ситуации, отмечается в публикации.

Также Совет рассмотрел на заседании подготовку к принятию комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС.

"В целях обеспечения непрерывного процесса тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию некоторые страны обратились к российской стороне за оказанием дополнительного содействия в предоставлении тест-систем на COVID-19 и реагентов", — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 11 мая принял постановление об одобрении участия страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, пандемия, ЕАЭС, Россия, Роспотребнадзор



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