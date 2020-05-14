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Сейсмограф. Землетрясение

Ночью в Узбекистане ощущалось землетрясение

Getty Images
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14127935/Nochyu-v-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie.html

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров, расстояние до Ташкента - 445 километров.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Этой ночью, с 13 на 14 мая, в Узбекистане ощущалось землетрясение, информируют в МЧС.

"14 мая в 02.09 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Китае. Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 445 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.

Наманган: 249 км, 2 балла.

Андижан: 190 км, 2 балла.

Фергана: 208 км, 2 балла.

О повреждении зданий и строений не сообщается.

Напомним, жители некоторых районов Узбекистана 9 мая ощутили движение земной коры. В тот день землетрясение произошло в Китае.

Теги:
Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан, землетрясение



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