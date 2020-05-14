Самарканд расширяется: к городу присоединят три прилегающих района

Сегодня население города превышает 600 тысяч человек. Имеющиеся жилищный фонд и инфраструктура постепенно исчерпывают свой потенциал.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Город Самарканд планируется расширить за счет Пастдаргамского, Нурабадского, Самаркандского районов.

Об этом заявил глава республики Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

Данная инициатива была выдвинута в связи с тем, что сегодня в городе проживает свыше 600 тысяч человек, а имеющиеся жилищный фонд и инфраструктура постепенно исчерпывают свой потенциал.

Президент рассказал о планах построить новые микрорайоны и города-спутники. Это, по его словам, станет очередной точкой роста региона и позволит создать тысячи новых рабочих мест.

Мирзиёев также поручил ответственным лицам изучить инженерно-инфраструктурную обеспеченность действующих месторождений и организовать производство современных строительных материалов.

"В Самаркандской области имеются 120 нерудных месторождений, 33 из которых не освоены промышленностью. К примеру, есть возможность наладить промышленную переработку 5,1 миллиона кубометров керамзита и декоративных камней, 200 тысяч тонн ферросилиция", — отмечалось в ходе заседания.

Кроме того, были выдвинуты предложения по развитию отсталых промышленных районов и расширению Нурабадской части свободной экономической зоны "Ургут".

Президент отметил, что текстильные предприятия области способны производить 37 тысяч тонн пряжи, однако они не используют свой потенциал в полной мере — сейчас задействованы лишь 48% их мощностей.

"В связи с этим даны указания по повышению уровня загрузки мощностей текстильной промышленности, производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в 2 хлопково-текстильных кластерах области", — следует из сообщения пресс-службы главы государства.

Мирзиёев отдельно подчеркнул необходимость провести в Самаркандской области анализ исторически сложившихся ремесел в 217 селах и определить их точки роста, после чего внедрить этот опыт и в другие регионы республики. Это, по мнению президента, позволит обеспечить занятость населения.

В ходе совещания также была поставлена задача передать жителям города Каттакургана 1,2 тысячи гектаров богарных и пастбищных земель, расположенных в Каттакурганском и Нурабадском районах, обеспечить работой пять тысяч граждан.