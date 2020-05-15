Генконсульство РУз в Петербурге: мы обязательно поможем всем соотечественникам

Четырнадцатого мая несколько десятков узбекистанцев собрались около здания дипмиссии, чтобы выяснить, когда они смогут попасть домой.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге обратилось к соотечественникам, которые очень переживают из-за того, что не могут из-за закрытых границ вернуться на родину.

В дипмиссии заверили, что содействие обязательно будет оказано всем соотечественникам. Однако в первую очередь власти пытаются помочь отправить на родину беременных женщин, тяжелобольных и пожилых граждан. Таких людей очень много, отметил представитель генконсульства в разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

"Невозможно вывезти всех граждан сразу. Но мы принимаем заявки, формируем очередь. Содействие будет оказано всем, кто хочет вернуться в родную страну", — сказали в генконсульстве.

Представитель дипмиссии отметил, что гражданам, оказавшимся из-за пандемии в сложной ситуации, помогают продуктами и лекарствами. Также в безвыходной ситуации не оставляют тех, кто лишился жилья.

Тринадцатого мая в посольстве Узбекистана в России рассказали, что в онлайн-списке, составленном Консульским отделом, числятся 55 тысяч человек, желающих улететь на родину. Такие же списки составляются Генеральными консульствами Узбекистана в регионах РФ.

В посольстве также напомнили, что на чартерные рейсы в первую очередь допускаются граждане, имеющие проблемы со здоровьем, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также граждане, которые приобрели билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

В настоящее время все усилия направлены на обеспечение скорейшего вывоза граждан республики из России, заявили в дипмиссии. Для постоянной работы с соотечественниками сформирован оперативный штаб.

Дипломаты понимают и разделяют обеспокоенность находящихся в РФ узбекистанцев, а также их желание вернуться на родину к близким и родным.