Как идет расследование причин ЧС на Сардобе — первые данные прокуратуры

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел 1 мая 2020 года. В результате наводнения подтоплены несколько населенных пунктов, пострадали даже южные районы Казахстана. Следователи прорабатывают четыре версии случившегося.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана в связи с прорывом плотины "Сардоба" возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 207 (Должностная халатность) и по части 2 абзаца "б" статьи 258 (Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Об этом сегодня заявил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсуддинов в рамках выездной сессии Международного пресс-клуба, проведенной в Сырдарьинской области.

Сардобинское водохранилище построено на основании постановления правительства от 2010 года, на территории Сардобинского, Мирзаабадского и Хавасского районов, его общий объём составляет 974 миллиона кубометров. Периметр — 42 км, длина плотины — 28 км, площадь 6,8 тысячи га. Максимальная высота плотины составляет 33 метра, максимальный уровень воды — 30 метров.

Заказчиком проекта выступило ГУП "Сирдарё қурилиш инвест", генеральным подрядчиком — УП "УзТемирйолКурилишМонтаж", входящее в состав АО "Ўзбекистон темир йўллари". Всего к работам было привлечено 28 субподрядчиков. Проектировщиком выступило ООО "UzGip". Водохранилище обошлось в 1,2 трлн сумов, выделенных из госбюджета.

Для проведения комплексного, полного и беспристрастного предварительного расследования уголовного дела была создана оперативно-следственная группа, состоящая из квалифицированных сотрудников СГБ и МВД республики. Уголовное расследование проводится по следующим основным следственным направлениям:

ошибки проектирования;

несоблюдение строительных норм и правил;

ошибки процесса эксплуатации;

стихийное бедствие.

В ходе первоначального расследования члены следственной группы допросили в общей сложности более 170 человек в качестве свидетелей и получили показания по проектированию, строительству и эксплуатации водохранилища. Кроме того, назначено более десяти экспертиз и лабораторно-аналитических исследований.

В частности, экспертам предстоит выяснить, была ли плотина построена в соответствии с проектом, соблюдались ли правила эксплуатации, соответствуют ли указанные в отчетах расходы реальным затратам на выполнение работ. Для изучения текущего состояния плотины и определения физических свойств воды и почвы были назначены инспекционные и контрольные замеры.

Также назначена досудебная строительно-техническая экспертиза для определения фактически выполненных работ, качества и объема материалов, использованных при возведении гидрообъекта. Для комплексного и объективного расследования привлечены эксперты из более чем 25 соответствующих ведомств.

При участии специалистов в области строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений изучается состояние внутренней и внешней части всей плотины, а также рассматриваются факторы, которые могут оказать возможное влияние на ее эксплуатацию.

Совместно с правительственной комиссией следователи должны установить общий объем нанесенного техногенной аварией ущерба. Следственные действия продолжаются.