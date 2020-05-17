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Ташкентский зоопарк

В Ташкенте возобновил работу городской зоопарк

UZ24
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200517/14148327/V-Tashkente-vozobnovil-svoyu-rabotu-gorodskoy-zoopark.html

Чудесный мир, где собраны лучшие питомцы, от самых малых до самых больших, наконец, открыл двери для посетителей.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Ташкенте с понедельника возобновил свою работу городской зоопарк, который ранее был закрыт на карантин.

"Нашим питомцам не терпится увидеться с вами. Жирафы, бегемоты, слоны и многие другие хотят поделиться с вами своей забавной жизнью. А мы хотим видеть на лицах наших юных посетителей восторг, радость и любовь!", — сообщает администрация зоопарка.

Ташкентский зоопарк временно перестал принимать посетителей с 19 марта в связи с угрозой распространения COVID-19.

Всех граждан тогда призвали не переживать за животных и заверили, что о них будут заботиться зоологи и смотрители, которые продолжат свою работу в период ограничений.

Напомним: ранее Ташкенту был присвоен "желтый" уровень опасности распространения коронавируса. Это означает, что в столице разрешено возобновить свою деятельность ряду учреждений и предприятий.

Теги:
Животные, Зоопарк, Ташкент



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