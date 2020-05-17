Каким семьям положены пособия и какой должен быть размер выплат — Минюст РУз

Важно: пособие и материальная помощь выплачиваются с месяца, следующего за месяцем обращения заявителя в орган самоуправления.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Власти Узбекистана стараются поддерживать население республики, в особенности некоторые категории граждан. В их числе — семьи с маленькими детьми или с низким уровнем дохода.

В Министерстве юстиции разъяснили порядок и размер выплаты пособий нуждающимся семьям.

Кто подпадает под данную категорию?

Материальная поддержка со стороны государства положена семьям, имеющим среднемесячный совокупный доход (приходящийся на каждого члена семьи), составляющий не более 52,7% от минимального размера оплаты труда (это 358 007 сумов).

Как высчитывать среднемесячный совокупный доход?

"Среднемесячный совокупный доход, приходящийся на члена семьи, определяется как сумма среднемесячного дохода каждого трудоспособного члена семьи, исчисленная за последние 3 месяца, предшествующие месяцу обращения за получением пособия семьям с детьми, пособия по уходу за ребенком или материальной помощи, деленная на число членов семьи, включаемых в состав семьи", — говорится в сообщении Минюста.

Сумма положенных выплат

Пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет выплачивается в размере 131 тысяч сумов, если ребенок единственный; 217 тысяч сумов, если детей двое; 304 тысяч сумов — если в семье трое и более детей.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет составляет 434 тысяч сумов.

Власти Узбекистана также оказывают материальную помощь малообеспеченным семьям, однако сумма варьируется в зависимости от каждого случая — размер выплат составляет от 326 тысяч до 653 тысяч сумов.

Напомним, что ранее в республике было решено вновь выплачивать пособия, зарплату и пенсии в наличной форме в строгом соответствии с правилами карантина.