В Ташкенте с 18 мая разрешено свободно ездить на авто почти весь день

Столица входит в "желтую" зону опасности заражения COVID-19. В нее включены регионы, где никто не заболел коронавирусом в течение последних 14 дней, но есть люди с этим заболеванием.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте и других регионах, входящих в "желтую" зону опасности заражения коронавирусом, с 18 мая разрешено ездить без стикера с 06.00 утра до 22.00. Об этом решении Специальной республиканской комиссии напомнили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

"С 18 мая в "желтых" зонах передвижение автотранспортных средств без стикера разрешено в промежутке времени с 06.00 до 22.00. При этом количество пассажиров в салоне не должно превышать четыре человек", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Минюста.

В "зеленой" зоне разрешено свободное передвижение автотранспорта и мотоциклов. В "красной" ограничения для всех видов транспорта действуют по-прежнему: ездить можно только с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 — на работу, за продуктами, в аптеку, больницу (в неотложных случаях).

Напомним, также с 18 мая в Узбекистане возобновились авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда "Афросиаб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину.