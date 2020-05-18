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В консульском отделе размещается кол-центр, сотрудники которого отвечают на обращения граждан и на русском, и на узбекском.

Возобновлен прием граждан в Консульско-правовом департаменте МИД РУз

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14156191/Vozobnovlen-priem-grazhdan-v-konsulsko-pravovom-departamente-MID-RUz.html

В здании дипведомства соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования: на входе у граждан измеряется температура, в помещении имеются антисептики.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В связи с последовательным смягчением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане с 18 мая 2020 года возобновлен прием граждан Консульско-правовым департаментом МИД Узбекистана с целью предоставления бесперебойной работы по оказанию консульско-правовых услуг населению.

Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин
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Как сообщают в МИД РУз, с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм входы в помещение обеспечены приборами для бесконтактного измерения температуры тела (пирометрами) и антисептическими средствами (санитайзерами).

Во время приема граждан сохраняется социальная дистанция в 2 метра с использованием средств личной защиты в виде медицинских масок, одноразовых перчаток и антисептиков.

Прием осуществляется два раза в день: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Теги:
граждане, МИД Узбекистана



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