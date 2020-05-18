Возобновлен прием граждан в Консульско-правовом департаменте МИД РУз

В здании дипведомства соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования: на входе у граждан измеряется температура, в помещении имеются антисептики.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В связи с последовательным смягчением карантинных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане с 18 мая 2020 года возобновлен прием граждан Консульско-правовым департаментом МИД Узбекистана с целью предоставления бесперебойной работы по оказанию консульско-правовых услуг населению.

Как сообщают в МИД РУз, с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм входы в помещение обеспечены приборами для бесконтактного измерения температуры тела (пирометрами) и антисептическими средствами (санитайзерами).

Во время приема граждан сохраняется социальная дистанция в 2 метра с использованием средств личной защиты в виде медицинских масок, одноразовых перчаток и антисептиков.

Прием осуществляется два раза в день: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.