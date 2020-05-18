Генконсульство РУз в Екатеринбурге опровергло призыв дипломата не праздновать 9 Мая

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана в Екатеринбурге прокомментировали информацию о том, что сотрудник диппредставительства своими высказываниями спровоцировал дипломатический скандал.
Публикации об этом ранее появились в ряде СМИ. Сообщалось, что дипломат в одной из закрытых групп в соцсети якобы призывал соотечественников не праздновать День Победы.
В генконсульстве опровергли эту информацию.
"Дипломаты Генерального консульства не выступали и не призывали представителей узбекской диаспоры отказаться от празднования Дня Победы над фашизмом", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РУз.
Чтобы прояснить ситуацию, генконсульство обратилось в представительство МИД России в Екатеринбурге. Там заявили, что ни о каком дипломатическом скандале не может быть и речи.
Дипломаты также напомнили, что в преддверии 9 Мая президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями. Кроме того, узбекский лидер принял участие в торжественной церемонии открытия в Ташкенте парка Победы и Музея славы.
Представители генконсульства обратили внимание на безосновательность и нелогичность утверждений о попытках узбекских дипломатов призывать представителей диаспоры не праздновать Победу во Второй мировой войне.