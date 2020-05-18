Генконсульство РУз в Екатеринбурге опровергло призыв дипломата не праздновать 9 Мая

Ранее несколько СМИ написали, что сотрудник диппредставительства в одной из закрытых групп в соцсети якобы призывал соотечественников не праздновать День Победы.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана в Екатеринбурге прокомментировали информацию о том, что сотрудник диппредставительства своими высказываниями спровоцировал дипломатический скандал.

Публикации об этом ранее появились в ряде СМИ. Сообщалось, что дипломат в одной из закрытых групп в соцсети якобы призывал соотечественников не праздновать День Победы.

В генконсульстве опровергли эту информацию.

"Дипломаты Генерального консульства не выступали и не призывали представителей узбекской диаспоры отказаться от празднования Дня Победы над фашизмом", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РУз.

Чтобы прояснить ситуацию, генконсульство обратилось в представительство МИД России в Екатеринбурге. Там заявили, что ни о каком дипломатическом скандале не может быть и речи.

"Важно отметить, что 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне является нашим общим праздником, который мы вспоминаем с радостью и со слезами на глазах. В эти дни мы прежде всего склоняем головы перед светлой памятью всех бойцов, отдавших жизни за родину, выражаем безграничную благодарность нашим отцам и дедам, а также участникам трудового фронта, стойкости и смелости наших матерей и бабушек", — говорится в публикации.

Дипломаты также напомнили, что в преддверии 9 Мая президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями. Кроме того, узбекский лидер принял участие в торжественной церемонии открытия в Ташкенте парка Победы и Музея славы.

Представители генконсульства обратили внимание на безосновательность и нелогичность утверждений о попытках узбекских дипломатов призывать представителей диаспоры не праздновать Победу во Второй мировой войне.