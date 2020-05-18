В Ташобласти замхокима и бухгалтер украли $15 тыс из фондов для нуждающихся

Должностные лица незаконно присвоили деньги из благотворительных фондов "Саховат ва кумак" и "Махалля".

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкентской области выявлено крупное хищение средств из благотворительных фондов. Об этом сообщил руководитель информационной службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Участниками громкого скандала стали заместитель Аккурганского района по вопросам поддержки махалли и семьи сговорился с бухгалтером районного отдела республиканского общественного благотворительного фонда "Махалля".

Злоумышленники вступили в сговор и незаконным путем присвоили 109,2 миллиона сумов.

Однако это не все. Должностные лица также украли 44 миллиона сумов из фонда "Саховат ва кумак".

Деньги они потратили на собственные нужды.

Генпрокуратура возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" УК Узбекистана.