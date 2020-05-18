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В Ташобласти замхокима и бухгалтер украли $15 тыс из фондов для нуждающихся

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14159339/V-Tashoblasti-zamkhokima-i-bukhgalter-ukrali-15-tys-iz-fonda-dlya-nuzhdayuschikhsya.html

Должностные лица незаконно присвоили деньги из благотворительных фондов "Саховат ва кумак" и "Махалля".

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкентской области выявлено крупное хищение средств из благотворительных фондов. Об этом сообщил руководитель информационной службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

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Участниками громкого скандала стали заместитель Аккурганского района по вопросам поддержки махалли и семьи сговорился с бухгалтером районного отдела республиканского общественного благотворительного фонда "Махалля". 

Злоумышленники вступили в сговор и незаконным путем присвоили 109,2 миллиона сумов. 

Однако это не все. Должностные лица также украли 44 миллиона сумов из фонда "Саховат ва кумак". 

Деньги они потратили на собственные нужды. 

Генпрокуратура возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" УК Узбекистана.

Теги:
фонд, благотворительность, Ташкентская область, Кража



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