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Банковская карта

Как защитить свою банковскую карту от мошенников — совет ЦБ

JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14165247/Kak-zaschitit-svoyu-bankovskuyu-kartu-ot-moshennikov--sovet-TsB.html

Публиковать фотографии банковских карт в соцсетях или делиться ими через личные сообщения неопасно, заверили в Центробанке. Однако сообщать кому бы то ни было код подтверждения из sms-сообщения — нельзя.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана призвали владельцев карт никому не сообщать код подтверждения, который они получают по sms.

Как отметили в ЦБ, цифры, указанные на банковской карте (реквизиты) используются для унификации и идентификации владельца, а также определяют срок ее действия. Кроме того, данные используются для подключения к системе удаленного обслуживания. 

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Раскрытие цифр банковской карты посредством, к примеру, публикации ее фотографии в соцсетях, не создает опасность, заверили в Центробанке.

"Однако когда данные карты вводятся незнакомыми людьми для подключения к системе дистанционного обслуживания без разрешения ее владельца, на мобильный телефон хозяина карты приходит sms-сообщение с секретным кодом или цифровым уведомлением. Если эти данные узнают незнакомцы, то они смогут удаленно освоить баланс карты", — отметили в ЦБ.

Например, вам позвонил неизвестный, представился сотрудником банка или организатором какой-либо акции и предложил перевести на карту определенную сумму. При этом он попросил назвать код подтверждения, который пришел на ваш мобильный. В таких случаях нельзя раскрывать информацию: необходимо сразу сообщить об этом случае в органы внутренних дел.

Теги:
мошенница, мошенник, мошенничество, безопасность, Банковские карты, банковская карта, Центральный банк Республики Узбекистан



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