Как защитить свою банковскую карту от мошенников — совет ЦБ

Публиковать фотографии банковских карт в соцсетях или делиться ими через личные сообщения неопасно, заверили в Центробанке. Однако сообщать кому бы то ни было код подтверждения из sms-сообщения — нельзя.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана призвали владельцев карт никому не сообщать код подтверждения, который они получают по sms.

Как отметили в ЦБ, цифры, указанные на банковской карте (реквизиты) используются для унификации и идентификации владельца, а также определяют срок ее действия. Кроме того, данные используются для подключения к системе удаленного обслуживания.

Раскрытие цифр банковской карты посредством, к примеру, публикации ее фотографии в соцсетях, не создает опасность, заверили в Центробанке.

"Однако когда данные карты вводятся незнакомыми людьми для подключения к системе дистанционного обслуживания без разрешения ее владельца, на мобильный телефон хозяина карты приходит sms-сообщение с секретным кодом или цифровым уведомлением. Если эти данные узнают незнакомцы, то они смогут удаленно освоить баланс карты", — отметили в ЦБ.

Например, вам позвонил неизвестный, представился сотрудником банка или организатором какой-либо акции и предложил перевести на карту определенную сумму. При этом он попросил назвать код подтверждения, который пришел на ваш мобильный. В таких случаях нельзя раскрывать информацию: необходимо сразу сообщить об этом случае в органы внутренних дел.