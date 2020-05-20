Таджикистан направил в Сырдарьинскую область вагоны со стройматериалами

В составе груза - 51 вагон со строительными материалами, необходимыми для ликвидации последствий наводнения: цементом, шифером и другими.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Правительство Таджикистана направило гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

Пресс-служба председателя Согдийской области Таджикистана Таджикистан отправил в Узбекистан гуманитарную помощь для пострадавших от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Пресс-секретарь администрации Согдийского региона рассказал редакции Sputnik Таджикистан, что в составе груза - 51 вагон со строительными материалами: цементом, шифером и другими.

Пресс-служба председателя Согдийской области Таджикистана Таджикистан отправил в Узбекистан гуманитарную помощь для пострадавших от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища

Напомним, ранним утром 1 мая произошел прорыв в дамбе Сардобинского водохранилища. Были затоплены дома и сельхозугодья в близлежащих районах. Вода попала и на территорию соседнего Казахстана. Более 70 тысяч человек эвакуированы на безопасные территории, 56 жителей махаллей госпитализированы, 6 погибли. Сейчас на месте ЧС полным ходом идет работа по ликвидации последствий наводнения. Планируется построить три жилых массива.