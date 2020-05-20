В АГУ опровергли информацию о разрешении двоеженства в Узбекистане

В ведомстве отреагировали на ранее распространенную ложную информацию о принятии соответствующего постановление в целях увеличения демографических показателей государства.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Агентстве государственных услуг оперативно отреагировали на информацию, размещенную в социальных сетях, об официальном разрешении двоеженства в Узбекистане.

В сообщении из интернета было указано, что 10 апреля Кабинет Министров принял соответствующее постановление в целях увеличения демографических показателей государства.

В АГУ пояснили, согласно Уголовному кодексу РУз, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.

Помимо этого, в соответствии со статьей 16 Семейного кодекса не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном браке.

В Агентстве заверили, что не было принято никаких соответствующих постановлений, касательных данной информации, также было отмечено, что в настоящее время в Узбекистане нет проблем с демографическими показателями. За год в среднем рождается 750-800 тысяч детей.