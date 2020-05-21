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Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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99220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14175855/Trekhurovnevaya-transportnaya-razvyazka-v-Tashkente-otkryta-foto.html

По словам Шавката Мирзиёева, необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Ташкенте открыт путепровод, возведенный на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули, сообщает пресс-служба главы государства.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал на открытии.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

"Неизбежно количество автомобилей в Ташкенте будет только расти. Поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов", - сказал лидер страны.

За последние три года количество автомобилей в Ташкенте увеличилось на 95 тысяч. Все более интенсивным становится и транспортный поток между столицей и регионами.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

В связи с этим для увеличения пропускной способности дорог и уменьшения пробок за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию 4 путепровода.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Ахангаранское шоссе является частью Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Строительство новой части улицы Махтумкули увеличило движение на этих дорогах. Начатый в 2018-м и завершенный в текущем году проект путепровода создал большие удобства для водителей.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Транспортная развязка на этом перекрестке состоит из трех уровней, длина нижней, тоннельной части составляет 593 метра, средний уровень в виде кольца имеет протяженность 29 метров, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото

Прежде этот перекресток имел пропускную способность 7 тысяч автомобилей в час. Теперь за час тут могут проехать 20 тысяч транспортных средств. Здесь не используются светофоры, что также обеспечивает бесперебойность движения.

Кроме того, этот новый объект сократил расстояние маршрута "Ташкент-Чимган" на 22 километра.

 

Теги:
автомобилисты, автомобиль, автомобили, машина, дорога, открытие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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