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В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

В Ташкенте заработал национальный детский медицинский центр - фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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101040
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14176198/V-Tashkente-otkrylsya-natsionalnyy-detskiy-meditsinskiy-tsentr-foto.html

Это уникальное для Центральной Азии педиатрическое учреждение, специализирующееся на высокотехнологичных медицинских услугах.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента завершено строительство Национального детского медицинского центра. Шавкат Мирзиёев посетил это учреждение, сообщает пресс-служба.

"Этот центр станет нашим национальным достоянием. Наряду с квалифицированным лечением детей здесь необходимо организовать качественные медицинские услуги в регионах страны на основе современных технологий телемедицины", - заявил глава государства.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Центр стоимостью более 130 миллионов долларов США построен при поддержке Республики Корея на основе проекта корпорации "Баум". Это уникальное для Центральной Азии педиатрическое учреждение, специализирующееся на высокотехнологичных медицинских услугах.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Здесь имеется возможность выполнять более 1,5 тысячи уникальных хирургических операций в год.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 280 коек, а поликлиника будет принимать до 250 пациентов в день.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Центр оснащен магнитно-резонансным томографом, мультиспиральным компьютерным томографом, анализатором ДНК и современными технологиями, позволяющими заранее выявлять онкологические заболевания.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Более 100 врачей и медсестер прошли стажировку в Южной Корее для работы в центре.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Оборудование для хирургических процедур оснащено специальными камерами, чтобы другие больницы и высшие учебные заведения могли следить за операциями в режиме онлайн.

В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото
Теги:
лечебница, лечение, медицинское оборудование, Медицина, Ташкент, Ташкент, дети, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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