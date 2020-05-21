В Ташкенте заработал национальный детский медицинский центр - фото

Это уникальное для Центральной Азии педиатрическое учреждение, специализирующееся на высокотехнологичных медицинских услугах.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента завершено строительство Национального детского медицинского центра. Шавкат Мирзиёев посетил это учреждение, сообщает пресс-служба.

"Этот центр станет нашим национальным достоянием. Наряду с квалифицированным лечением детей здесь необходимо организовать качественные медицинские услуги в регионах страны на основе современных технологий телемедицины", - заявил глава государства.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Центр стоимостью более 130 миллионов долларов США построен при поддержке Республики Корея на основе проекта корпорации "Баум". Это уникальное для Центральной Азии педиатрическое учреждение, специализирующееся на высокотехнологичных медицинских услугах.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Здесь имеется возможность выполнять более 1,5 тысячи уникальных хирургических операций в год.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 280 коек, а поликлиника будет принимать до 250 пациентов в день.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Центр оснащен магнитно-резонансным томографом, мультиспиральным компьютерным томографом, анализатором ДНК и современными технологиями, позволяющими заранее выявлять онкологические заболевания.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Более 100 врачей и медсестер прошли стажировку в Южной Корее для работы в центре.

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте открылся национальный детский медицинский центр - фото

Оборудование для хирургических процедур оснащено специальными камерами, чтобы другие больницы и высшие учебные заведения могли следить за операциями в режиме онлайн.