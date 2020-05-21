Акция "Побеждай и выигрывай": в отношении компании ViaMobi возбуждено дело

В результате sms-рассылки организатор получил доход от 749 тысяч потребителей в размере одного миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана возбудило дело в отношении ОOO ViaMobi, которое в результате недостоверной рекламы акции "Побеждай и выигрывай" ввело в заблуждение абонентов мобильного оператора Beeline Uzbekistan.

Потребителям — участникам акции были отправлены sms-сообщения со следующим текстом: "Ваш номер выбрали победителем акции с супервыигрышем в размере 100 000 000 сумов. Отправьте смс с цифрой 3 на номер 6767. Стоимость подписки услуги 1999 сумов в день".

Тщательно изучив факты, Агентство по защите прав потребителей признало, что имела место sms-рассылка выбранной группе абонентов с целью привлечения к участию в акции.

"В результате ошибки при адаптации (переводе) текста смысл сообщения был изменен. В итоге абоненты получили некорректный текст: вместо "можете стать победителем" разослали "ваш номер выбрали победителем акции", — говорится в публикации.

По состоянию на март в рамках акции от 749 тысяч потребителей был получен доход в размере одного миллиарда сумов.

"В этой связи в отношении рекламодателя в лице ОOO ViaMobi возбуждено дело по признакам нарушения закона "О защите прав потребителей" и закона "О рекламе", — сообщили в ведомстве. — Согласно закону "О защите прав потребителей", убытки, причиненные потребителю товаром (работой, услугой), приобретенным в результате недобросовестной рекламы, подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме".

По результатам рассмотрения дела будет опубликована подробная информация, отмечается в сообщении.