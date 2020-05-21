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Стая саранчи уничтожает растительность

МЧС проводит профилактику против распространения саранчи

Алексей Куденко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14182754/MChS-provodit-profilaktiku-protiv-rasprostraneniya-saranchi.html

В Кашкадарье, Сурхандарье, Намангане, Фергане и других областях Республики Узбекистан проводятся мероприятия по противодействию распространению саранчи.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Специалисты МЧС совместно с другими профильными службами начали масштабную операцию, направленную на противодействие распространению саранчи.

© Sputnik / Константин Чалабов
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Как сообщают в пресс-службе МЧС, в этом сезоне планируется обработать почти 600 тысяч га посевных площадей.

На данный момент уже обработано свыше 180 га основных очагов распространения саранчи.

Известно, что в процессе подготовки было задействовано свыше 300 единиц техники и более 500 профильных специалистов.

Все профилактические мероприятия будут проходить до июня. 

Напомним: на днях Министерство сельского хозяйства Узбекистана опровергло информацию о нашествии саранчи из соседнего Туркменистана.

Теги:
Узбекистан, МЧС, насекомое



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