МЧС проводит профилактику против распространения саранчи

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Специалисты МЧС совместно с другими профильными службами начали масштабную операцию, направленную на противодействие распространению саранчи.
Как сообщают в пресс-службе МЧС, в этом сезоне планируется обработать почти 600 тысяч га посевных площадей.
На данный момент уже обработано свыше 180 га основных очагов распространения саранчи.
Известно, что в процессе подготовки было задействовано свыше 300 единиц техники и более 500 профильных специалистов.
Все профилактические мероприятия будут проходить до июня.
Напомним: на днях Министерство сельского хозяйства Узбекистана опровергло информацию о нашествии саранчи из соседнего Туркменистана.