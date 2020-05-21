МЧС проводит профилактику против распространения саранчи

В Кашкадарье, Сурхандарье, Намангане, Фергане и других областях Республики Узбекистан проводятся мероприятия по противодействию распространению саранчи.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Специалисты МЧС совместно с другими профильными службами начали масштабную операцию, направленную на противодействие распространению саранчи.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, в этом сезоне планируется обработать почти 600 тысяч га посевных площадей.

На данный момент уже обработано свыше 180 га основных очагов распространения саранчи.

Известно, что в процессе подготовки было задействовано свыше 300 единиц техники и более 500 профильных специалистов.

Все профилактические мероприятия будут проходить до июня.

Напомним: на днях Министерство сельского хозяйства Узбекистана опровергло информацию о нашествии саранчи из соседнего Туркменистана.