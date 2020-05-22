Технопарк открылся в Андижане - фото

Комплекс располагает широкими удобствами для молодежи, предпринимателей и граждан, которые хотят освоить новые профессии.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с технопарком Digital City в городе Андижане, сообщают в пресс-службе.

"Вы выбрали очень правильный путь. Это многогранная и перспективная сфера. Вы должны опережать других на 10-15 лет. Создавая программные продукты в самых актуальных областях, предоставляя цифровые услуги нашему народу и зарубежным заказчикам, вы можете принести пользу как своей семье, так и обществу", – сказал глава государства в беседе с молодежью.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев побывал на открытии технопарка в Андижане - фото

Он призвал их постоянно учиться и открывать новое.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев побывал на открытии технопарка в Андижане - фото

Комплекс, строительство которого завершилось недавно на площади 5,6 гектара, нацелен на поддержку проектов в области информационных технологий и инноваций, содействие экспорту программных продуктов. В настоящее время сюда привлечено 328 специалистов из районов.

Пресс-служба Технопарк открылся в Андижане

Технопарк располагает широкими удобствами для молодежи, предпринимателей и граждан, которые хотят освоить новые профессии. В частности, действуют коворкинг-центр, дата-центр, конференц-зал, библиотека, инновационные лаборатория и классы, бизнес-инкубатор, медиацентр, комната киберспорта.

Пресс-служба Технопарк открылся в Андижане

В районах пройдут базовые курсы по информационным технологиям. Отобранные на них молодые люди будут интенсивно обучаться английскому языку в Digital City и готовиться предоставлять IT-услуги.

Пресс-служба Технопарк открылся в Андижане

Зал на 76 слушателей в технопарке позволит обучать более 2 тысяч человек в год.

Пресс-служба Технопарк открылся в Андижане

Президент Шавкат Мирзиёев дал указания улучшить условия, построив в комплексе общежитие и столовую, организовать подобные технопарки и в других регионах страны.