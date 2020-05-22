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Расширен список регионов РФ, жители которых смогут вылететь 23 мая из Ташкента

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14186579/Rasshiren-spisok-regionov-RF-zhiteli-kotorykh-smogut-vyletet-23-maya-iz-Tashkenta.html

Чартер доступен для жителей 16 регионов России. Зарегистрироваться на рейс можно на сайте госуслуг.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил о расширении списка регионов России, жители которых могут вылететь 23 мая вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск.

"Вниманию граждан России, планирующим вылететь на рейсе Ташкент — Новосибирск 23 мая. Расширен список регионов России, жители которых могут воспользоваться данным чартером", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Перелет возможен для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Курганской области, Камчатском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Хакасия, Тюменской области и Забайкальском крае.

Дипломаты напомнили, что регистрация на рейс доступна на сайте госуслуг по ссылке.

© Sputnik / Александр Гальперин
Вывозной авиарейс доставил из Ташкента в Петербург 39 россиян
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
Новосибирск, самолет, рейс, Ташкент, Узбекистан, Россия



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