Расширен список регионов РФ, жители которых смогут вылететь 23 мая из Ташкента

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил о расширении списка регионов России, жители которых могут вылететь 23 мая вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск.
"Вниманию граждан России, планирующим вылететь на рейсе Ташкент — Новосибирск 23 мая. Расширен список регионов России, жители которых могут воспользоваться данным чартером", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.
Перелет возможен для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Курганской области, Камчатском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Хакасия, Тюменской области и Забайкальском крае.
Дипломаты напомнили, что регистрация на рейс доступна на сайте госуслуг по ссылке.
С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.