Более 1,2 тысячи узбекистанцев, разместившихся под Самарой, отправлены на родину

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Более 1,2 тысячи узбекистанцев, которые ранее собрались в самарском селе из-за закрытой границы с Казахстаном, отправлены на родину. Об этом рассказали в администрации Большечерниговского района Самарской области.
Ранее администрация Большечерниговского района сообщала, что около 1,2 тысяч граждан Узбекистана скопились в селе Большая Черниговка, их разместили в палаточном лагере-обсерваторе.
"Завершилась отправка трудовых мигрантов из Узбекистана на родину… Напряженная работа дипломатических представителей трех государств, органов власти Самарской области позволила разрешить ситуацию. Был организован пропуск значительного количества мигрантов в условиях пандемии через границу", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter администрации района.
Отмечается, что в настоящее время граница снова закрыта, все граждане Узбекистана, желающие покинуть Россию, могут воспользоваться чартерными рейсами.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. По данным Министерства транспорта страны, в мае будет организовано семь чартерных авиарейсов из РФ для вывоза узбекистанцев. Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тысяч граждан республики, находящихся в РФ, подали онлайн-заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.