Более 1,2 тысячи узбекистанцев, разместившихся под Самарой, отправлены на родину

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Более 1,2 тысячи узбекистанцев, которые ранее собрались в самарском селе из-за закрытой границы с Казахстаном, отправлены на родину. Об этом рассказали в администрации Большечерниговского района Самарской области.

Как ранее сообщали в правительстве региона, несколько сотен граждан прибыли на приграничную территорию Большечерниговского района, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ. Люди приехали из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину. В связи с этим Министерство иностранных дел Узбекистана совместно с компетентными органами России и Казахстана организовало вывоз соотечественников.

Ранее администрация Большечерниговского района сообщала, что около 1,2 тысяч граждан Узбекистана скопились в селе Большая Черниговка, их разместили в палаточном лагере-обсерваторе.

"Завершилась отправка трудовых мигрантов из Узбекистана на родину… Напряженная работа дипломатических представителей трех государств, органов власти Самарской области позволила разрешить ситуацию. Был организован пропуск значительного количества мигрантов в условиях пандемии через границу", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter администрации района.

Отмечается, что в настоящее время граница снова закрыта, все граждане Узбекистана, желающие покинуть Россию, могут воспользоваться чартерными рейсами.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. С 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены пассажирские чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. По данным Министерства транспорта страны, в мае будет организовано семь чартерных авиарейсов из РФ для вывоза узбекистанцев. Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тысяч граждан республики, находящихся в РФ, подали онлайн-заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.