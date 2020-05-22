Еще один регион Узбекистана полностью освободился от COVID-19

Бухарская область стала пятым регионом, свободным от вируса. До этого радостную новость объявили Джизакская, Кашкадарьинская, Ферганская и Сурхандарьинская области.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сегодня в Бухаре выписались и отправились на реабилитацию последние два пациента из 442, зарегистрированных в области. Таким образом, сообщают в Минздраве, этот регион стал пятым по счету, где полностью победили коронавирус. До этого радостную новость объявили Джизакская, Кашкадарьинская, Ферганская и Сурхандарьинская области.

Напомним, по последним данным, всего в стране одолели коронавирусную инфекцию 2 438 человек. Количество выявленных случаев заболевания составляет 3 006.

Сейчас в Узбекистане лечатся 586 пациентов. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.

Все пациенты проходят лечение в соответствии с установленными стандартами.