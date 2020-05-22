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Еще один регион Узбекистана стал полностью свободен от COVID-19

Еще один регион Узбекистана полностью освободился от COVID-19

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (502)
81421
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14190696/Esche-odin-region-Uzbekistana-polnostyu-osvobodilsya-ot-COVID-19.html

Бухарская область стала пятым регионом, свободным от вируса. До этого радостную новость объявили Джизакская, Кашкадарьинская, Ферганская и Сурхандарьинская области.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сегодня в Бухаре выписались и отправились на реабилитацию последние два пациента из 442, зарегистрированных в области. Таким образом, сообщают в Минздраве, этот регион стал пятым по счету, где полностью победили коронавирус. До этого радостную новость объявили Джизакская, Кашкадарьинская, Ферганская и Сурхандарьинская области.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Напомним, по последним данным, всего в стране одолели коронавирусную инфекцию 2 438 человек. Количество выявленных случаев заболевания составляет 3 006. 

Сейчас в Узбекистане лечатся 586 пациентов. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.

Все пациенты проходят лечение в соответствии с установленными стандартами.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (502)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, Бухарская область



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