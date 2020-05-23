В Узбекистане изменились размеры некоторых госпошлин и введены новые

Вместе с тем, отменены повышенные ставки госпошлины для лиц, постоянно проживающих в Узбекистане с регистрацией по месту постоянного жительства в регионах.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Сенат одобрил поправки в закон "О государственной пошлине". Sputnik Узбекистан подготовил обзор об изменениях, внесенных в документ.

Одно из новшеств - освобождение счетной палаты от уплаты госпошлины по искам и заявлениям в экономические суды о защите экономических интересов Узбекистана. Антимонопольный комитет, Агентство по управлению госактивами и Агентство по развитию рынка капитала и их территориальные органы освобождены от уплаты сбора по заявлениям, подаваемым в административные суды.

Кроме того, отменены повышенные ставки госпошлины для лиц, постоянно проживающих в Узбекистане с регистрацией по месту постоянного жительства в регионах. Теперь ставка рассчитывается в зависимости от квадратуры жилья: до 100 м2 – 1 БРВ, от 100 до 200 м2 – 2 БРВ, 200 м2 и более – 3 БРВ.

Госпошлину в размере 1 БРВ за лицензирование частной нотариальной деятельности не будут платить нотариусы государственных нотариальных контор, которые переходят на частную практику.

Сбор за выдачу выписки из реестра регистрации нотариальных действий (5% БРВ) будет взиматься за одно нотариальное действие при удостоверении одной доверенности от имени двух или более лиц либо на имя двух или более лиц, а также при свидетельствовании подлинности подписи двух или более лиц в одном заявлении (обязательстве).

Отменили пониженные ставки за госрегистрацию субъектов предпринимательства в электронном виде (50% от явочного порядка), а также их перерегистрацию (50% от ставок за регистрацию в явочном порядке, 25% – в электронном).

Ставки и 10-процентная скидка при получении любой госуслуги самостоятельно через ЕПИГУ сохранились.

На сегодняшний день ставки денежного сбора за госрегистрацию бизнеса составляют:

для субъектов предпринимательства - юрлиц, индивидуальных предпринимателей семейного предпринимательства - 1 БРВ (223 000 сумов);

для рынков, органов хозяйственного управления в форме акционерных обществ, страховщиков, аудиторских организаций, налоговых консультантов, бирж, ломбардов и других финансовых организаций – 4 БРВ (892 000 сумов);

для предприятий с иностранными инвестициями - 10 БРВ (2 230 000 сумов)

Закон "О государственной пошлине" был подписан президентом в январе 2020 года. До этого, ставки госпошлин регулировались различными актами. Законом были снижены следующие виды ставок:

за удостоверение договора аренды имущества;

за государственную регистрацию органами юстиции ННО, на право осуществления концертно-зрелищной деятельности.

Законом были введены новые виды государственной пошлины в области признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов, а также для выдачи лицензии на осуществление деятельности оператора платежных систем.