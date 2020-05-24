В ГНК подтвердили информацию о выявлении COVID-19 у одного из сотрудников

Коронавирусом заболел сотрудник Центра повышения квалификации при ведомстве. Данное учреждение находится в другом районе столицы.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете прокомментировали информацию о том, что у некоторых сотрудников ведомства был выявлен COVID-19.

В ведомстве отметили, что вирус действительно был обнаружен, однако не у начальника отдела Центрального аппарата ГНК и его водителя, как ранее писали СМИ, а у сотрудника Центра повышения квалификации при ГНК.

Данное учреждение находится в другом районе столицы.

Между тем заболевший мог контактировать с другими работниками ведомства. В связи с этим всех сотрудников Центрального аппарата было решено протестировать на COVID-19.

В ГНК отметили, что рабочий процесс ведомства построен со строгим учетом санитарно-эпидемиологических требований:

при входе в комитет у всех сотрудников измеряется температура;

как внутри, так и снаружи здания регулярно проводится санитарная обработка;

на каждом этаже имеются антисептические средства;

все сотрудники носят медицинские маски и сохраняют социальную дистанцию.

Напомним: все карантинные меры против распространения COVID-19 в республике были продлены до 1 июня.

Между тем с 30 апреля власти страны взяли курс на поэтапное смягчение условий карантина.

С понедельника восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны, также возобновилась работа парков, музеев и стадионов.

Однако постепенное смягчение карантина не означает, что не нужно соблюдать меры безопасности. Все граждане по-прежнему обязаны носить средства индивидуальной защиты (маски) и соблюдать социальную дистанцию (2 метра).