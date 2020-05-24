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Праздничный Айт намаз в Бишкеке в честь окончания месяца Рамазан

Как совершать молитвы в Рамазан хайит — пояснили в Управлении мусульман РУз

© Sputnik / /Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200524/14200493/Kak-sovershat-molitvy-v-Ramazan-khayit--poyasnili-v-Upravlenii-musulman-RUz.html

Из-за пандемии в этом году невозможно совершить коллективный намаз Ид аль-Фитр. Вместо молитвы Ид рекомендован дополнительный намаз.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В этом году пандемия внесла коррективы в традицию празднования Рамазан хайита.

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Так, в связи с нынешней эпидемической ситуацией было принято решение запретить совершение коллективного намаза Ид, как и пятничного и других коллективных молитв. 

Об этом заявил первый заместитель председателя Управления мусульман Хомиджон Ишматбеков.

В связи с тем, что в 2020 году нет возможности совершить коллективный намаз Ид аль Фитр в период пандемии, с мусульман снимается обязанность выполнять эту молитву.

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В сложившихся обстоятельствах рекомендуется совершить в своем доме четыре ракаата дополнительной молитвы, когда солнце поднимется над горизонтом на высоту копья.

Также в этом году из-за карантина дома вместо молитвы Ид рекомендуется совершить дополнительный намаз.

В дни священного Рамазан хайита все молитвы в честь усопших необходимо совершать дома в кругу семьи. Посещать и поздравлять пенсионеров и больных в соответствии с традициями разрешается, но со строгим соблюдением карантинных правил.

Подробную информацию о порядке совершения духа намаза можно прочитать на сайте Управления мусульман Узбекистана.

Теги:
праздник, молитва, Управление мусульман Узбекистан, рамазан хайит



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