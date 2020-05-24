14:37 24 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Рабочий демонстрирует продукцию завода

Узбекистан возобновляет импорт цемента — все ограничения на ввоз сняты

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
249 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200524/14200832/Uzbekistan-vozobnovlyaet-import-tsementa--vse-ogranicheniya-na-vvoz-snyaty.html

Временное ограничение на импорт цемента было введено 23 апреля в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане сняли ограничение на импорт цементной продукции.

Многоэтажные дома с разноцветным фасадом
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление

Запрет на ввоз данного стройматериала был введен с 23 апреля из-за приостановки строительных работ на территории республики и с целью поддержки отечественных производителей.

Теперь же, спустя месяц после введенных ограничений на импорт, Узбекистан вновь позволил ввозить цемент в страну.

"Согласно внесенному изменению, установленный запрет на ввоз по импорту цементной продукции (код ТН ВЭД 2523210000 и 2523290000) отменяется с 23 мая 2020 года", — говорится в сообщении Минюста.

Отметим, что в конце апреля Специальная комиссия разрешила возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах республики, но при условии строго соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Важные рекомендации были даны и по поводу питания работников объектов строительства: их питание необходимо организовать непосредственно на территории данных объектов.

Теги:
Минюст Узбекистана, импорт, цемент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Посетители ресторана в Амстердаме
Вкусно и безопасно: как сходить в кафе в условиях пандемии COVID-19 — фото
Как обеспечить в парке соблюдение дистанции — в Нью-Йорке придумали решение
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться