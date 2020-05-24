Узбекистан возобновляет импорт цемента — все ограничения на ввоз сняты

Временное ограничение на импорт цемента было введено 23 апреля в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане сняли ограничение на импорт цементной продукции.

Запрет на ввоз данного стройматериала был введен с 23 апреля из-за приостановки строительных работ на территории республики и с целью поддержки отечественных производителей.

Теперь же, спустя месяц после введенных ограничений на импорт, Узбекистан вновь позволил ввозить цемент в страну.

"Согласно внесенному изменению, установленный запрет на ввоз по импорту цементной продукции (код ТН ВЭД 2523210000 и 2523290000) отменяется с 23 мая 2020 года", — говорится в сообщении Минюста.

Отметим, что в конце апреля Специальная комиссия разрешила возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах республики, но при условии строго соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Важные рекомендации были даны и по поводу питания работников объектов строительства: их питание необходимо организовать непосредственно на территории данных объектов.