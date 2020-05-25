Сотрудники ГНК прошли тестирование на COVID-19 – результаты отрицательные

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. C целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции 23 мая 2020 года все сотрудники Центрального аппарата Государственного налогового комитета Республики Узбекистан прошли тестирование на COVID-19.

Как сообщают в ГНК, согласно полученным результатам, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Центральный аппарата ГНК продолжит работу в штатном режиме в соответствии с трудовым законодательством и строгим соблюдением всех карантинных мер.

Напомним: ранее стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудника Центра повышения квалификации при ГНК.