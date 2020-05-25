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Сотрудники ГНК прошли тестирование на COVID-19 – результаты отрицательные

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14206616/Sotrudniki-GNK-proshli-testirovanie-na-COVID-19--rezultaty-otritsatelnye-.html

Работники центрального аппарата Государственного налогового комитета (ГНК) Республики Узбекистан прошли тестирование на COVID-19.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. C целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции 23 мая 2020 года все сотрудники Центрального аппарата Государственного налогового комитета Республики Узбекистан прошли тестирование на COVID-19.

Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
© Sputnik / Константин Михальчевский
У одного из сотрудников ГНК выявлен COVID-19 — это подтвердили в ведомстве

Как сообщают в ГНК, согласно полученным результатам, не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Центральный аппарата ГНК продолжит работу в штатном режиме в соответствии с трудовым законодательством и строгим соблюдением всех карантинных мер.

Напомним: ранее стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудника Центра повышения квалификации при ГНК.

Теги:
коронавирус, Государственный налоговый комитет



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