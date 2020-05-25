18:14 25 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Махалля Кумушкан Паркентского района Ташобласти

В Паркентском районе Ташобласти ужесточили карантинные меры

Пресс-служба Госкомтуризма
Общество
Получить короткую ссылку
486 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14208314/V-Parkentskom-rayone-Tashoblasti-uzhestochili-karantinnye-mery.html

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 въезд и выезд на территорию Паркентского района Ташкентской области были ограничены.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. На сегодняшний день районная администрация Паркенсткого района, Центр санитарно-эпидемиологического надзора, ОВД, военные и другие должностные лица проводят масштабную дезинфекцию в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции COVID-19.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Минздрав Узбекистана не исключает возврата к жесткому карантину

В связи со строгими правилами карантинных мер движение в районном центре ограничено, людям запрещено выходить на улицу.

Хоким Паркентского района Нигмат Мухамедов призвал военнослужащих усилить меры на контрольно-пропускных пунктах.

Напомним: Минздрав Узбекистана не исключает возможности возврата к жесткому карантину из-за неполного соблюдения гражданами соответствующих правил.

На данный момент, количество заболевших коронавирусом в республике достигло 3 180 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 2 565 человек, 602 пациента остаются на лечении, из них 3 — в тяжелом состоянии.

Теги:
коронавирус, Карантин, Ташкентская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента
Сотрудники Нацгвардии Узбекистана спели песню о Последнем звонке
Хайр, мактабим: сотрудники Нацгвардии Узбекистана записали трогательное видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться