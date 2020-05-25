В Паркентском районе Ташобласти ужесточили карантинные меры

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 въезд и выезд на территорию Паркентского района Ташкентской области были ограничены.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. На сегодняшний день районная администрация Паркенсткого района, Центр санитарно-эпидемиологического надзора, ОВД, военные и другие должностные лица проводят масштабную дезинфекцию в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции COVID-19.

В связи со строгими правилами карантинных мер движение в районном центре ограничено, людям запрещено выходить на улицу.

Хоким Паркентского района Нигмат Мухамедов призвал военнослужащих усилить меры на контрольно-пропускных пунктах.

Напомним: Минздрав Узбекистана не исключает возможности возврата к жесткому карантину из-за неполного соблюдения гражданами соответствующих правил.

На данный момент, количество заболевших коронавирусом в республике достигло 3 180 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 2 565 человек, 602 пациента остаются на лечении, из них 3 — в тяжелом состоянии.