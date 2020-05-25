Жара в Узбекистане сохранится до конца недели — прогноз погоды

По всей республике ожидается солнечная погода. В некоторых регионах воздух прогреется до 40-41 градуса.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. На этой неделе жители республики продолжат греться под лучами солнца и наслаждаться по-настоящему летней погодой.

Температура днем будет достигать +36…+39 градусов, на севере и в пустынной зоне – до +40…+41 градуса.

Синоптики обуславливают такую погоду наличием влияния высотного барического гребня, связанным с выносом на территорию Узбекистана горячего воздуха с районов Ирана.

Влияние высотного гребня сохранится до конца недели, а значит, и жары тоже. Погода будет ясно и безоблачной.

По северу и пустынной зоне республики в среду и четверг местами возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

"Температура воздуха будет в пределах 34-39 градусов. По северу, пустынной зоне и югу республики будет еще жарче - до 40-41 градуса, что повсеместно на 5-7 градусов превысит среднемноголетние значения последних дней мая и лишь незначительно ниже температуры, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы", — говорится в сообщении Узгидромета.

В мае абсолютный максимум температуры в столице составляет 39,9 градуса, а в южных областях и по пустынной зоне республики — 43-44 градусов.