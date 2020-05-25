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Проект "Мехр": матпомощь узбекистанцам в РФ составила около 5 млн рублей

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14209264/Proekt-Mekhr-matpomosch-uzbekistantsam-v-RF-sostavila-okolo-5-mln-rubley.html

Посольство Узбекистана в Москве в рамках проекта "Мехр" проводит постоянную работу по оказанию финансовой, медицинской и продовольственной помощи соотечественникам, находящимся на территории России.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Общая сумма финансовой помощи, оказанной гражданам Узбекистана в РФ с начала акции "Мехр", составила 4 890 766 рублей, а количество адресатов достигло 786 человек из всех федеральных округов России. 

Лишь за последнюю неделю гражданам, попавшим в затруднительное материальное положение, проект оказал финансовую помощь в размере 3 669 806 рублей (средства получили 584 узбекистанца).

В частности:

  • 5 граждан с инвалидностью;
  • 32 женщины, имеющие на иждивении детей до двух лет или со сроком беременности свыше 7 месяцев;
  • 13 соотечественников, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19;
  • 493 студента очной формы обучения.

К тому же Генконсульство Узбекистана в городе Санкт-Петербурге оплатило проживание в хостеле 41 соотечественника.

Отмечается, что в целях эффективной обработки поступающих заявлений, равномерного распределения финансовых средств и стабильного функционирования портала мехр.рф был установлен лимит в 1 тысячу обращений в день.

Напомним: портал мехр.рф был был запущен 14 мая текущего года при участии посольства Республики Узбекистан и благотворителей, одним из которых стал бизнесмен и меценат Алишер Усманов.

За первые два дня работы портала поступило около 12 тысяч заявок от лиц, нуждающихся в материальной помощи. 

Теги:
Россия, Алишер Усманов, помощь, Узбекистанцы, Посольство Республики Узбекистан в РФ



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