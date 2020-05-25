Узбекские дипломаты обратились к соотечественникам, собравшимся под Самарой

Находящихся на территории РФ узбекистанцев призвали не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве и Генеральное консульство РУз в Казани обратились к соотечественникам, которые продолжают прибывать к российско-казахстанской границе в Самарской области, рассчитывая на то, что смогут вернуться на родину через Казахстан.

На прошлой неделе, 18 и 19 мая, Министерство иностранных дел РУз совместно с компетентными органами РФ и РК организовало вывоз нескольких сотен узбекистанцев, которые приехали на приграничную территорию Большечерниговского района, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ. Люди прибыли из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину.

Подчеркивалось, что вывоз организован в качестве исключения и составление дополнительного списка не предусматривается.

"Несмотря на наши предупреждения, около 280 граждан Узбекистана снова скапливаются около российско-казахстанской границы. По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, правительство Самарской области готово обеспечить трудоустройство на промышленных объектах региона указанных граждан с предоставлением жилья и горячего питания. К сожалению, только 25 из них приняли это предложение, а остальные продолжают оставаться в Большой Черниговке. Убедительно просим соотечественников, которые не желают воспользоваться возможностью трудоустройства, вернуться в места своего временного или постоянного проживания и ждать организации чартерных рейсов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД РУз.

Находящихся на территории России узбекистанцев вновь призвали не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

Напомним, в субботу Министерство транспорта РУз обнародовало расписание чартерных рейсов, которыми граждане республики смогут вернуться домой. График движения самолетов был утвержден в соответствии с указаниями президента Шавката Мирзиёева.