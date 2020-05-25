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Водитель за рулем автомобиля

В Узбекистане продлили срок замены старых водительских удостоверений

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14211078/V-Uzbekistane-prodlili-srok-zameny-starykh-voditelskikh-udostovereniy.html

Срок замены водительских прав старого образца на новые продлен до 31 декабря 2021-го. Кроме того, все документы старого образца на транспортное средство будут считаться недействительными с 1 января 2022-го.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Срок обязательной замены водительских прав старого образца на нового продлили еще на один год. 

Теперь граждане республике могут это сделать до 31 декабря 2021 года (ранее данный срок составлял 31 декабря 2020 года).

Нововведение касается и сроков действия водительских удостоверений.

"Национальные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства старого образца считаются не действительными с 1 января 2022 года (раньше было 1 января 2021 года)", — говорится в сообщении Минюста.

Важно: в течение последнего года в перечень документов, подтверждающих право на вождение авто, были добавлены свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца авто – это для того, чтобы автомобилем или иным личным транспортом могли пользоваться близкие родственники гражданина.

Напомним: водительские удостоверения нового образца были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Данные документы выдаются сроком на 10 лет, начиная со дня выдачи.

Теги:
Минюст Узбекистана, автомобили, водительское удостоверение



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