Жительница Каракалпакстана пыталась продать 13-летнего сына за $15 тыс

Следственный отдел при ОВД Турткульского района возбудил уголовное дело по статье "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Турткульском районе Каракалпакстана задержана женщина, пытавшаяся продать 13-летнего сына.

Своего ребенка злоумышленница оценила в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 19 мая 43-летняя М.П обратилась в ОВД Берунийского района с заявлением, в котором указала, что местная жительница, которую зовут Кундуз, собирается незаконно продать своего сына.

Правоохранители тут же отреагировали: около 21.00 того же дня сотрудники ОВД задержали женщину в момент купли-продажи.

Отмечается, что злоумышленницу застали в ее доме, который она снимает в Турткульском районе.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные 400 долларов и остальные 14,6 тысячи долларов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Ведется следствие.