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Жительница Каракалпакстана пыталась продать 13-летнего сына за $15 тыс

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14211387/Zhitelnitsa-Karakalpakstana-pytalas-prodat-13-letnego-syna-za-15-tys.html

Следственный отдел при ОВД Турткульского района возбудил уголовное дело по статье "Торговля людьми". 

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Турткульском районе Каракалпакстана задержана женщина, пытавшаяся продать 13-летнего сына. 

Своего ребенка злоумышленница оценила в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 19 мая 43-летняя М.П обратилась в ОВД Берунийского района с заявлением, в котором указала, что местная жительница, которую зовут Кундуз, собирается незаконно продать своего сына.

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Следственный департамент при МВД Узбекистана
Мать задержана при попытке продать 13-летнего сына

Правоохранители тут же отреагировали: около 21.00 того же дня сотрудники ОВД задержали женщину в момент купли-продажи.

Отмечается, что злоумышленницу застали в ее доме, который она снимает в Турткульском районе.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты помеченные 400 долларов и остальные 14,6 тысячи долларов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". 

Ведется следствие.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, продажа детей, ребенок, Каракалпакстан



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